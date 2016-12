Španělům se nechce do kostela, z hříchů je vyzpovídá kněz pomocí mobilní aplikace

Online zpověď? No proč ne...

Touhu vyzpovídat se ze svých hříchů mají lidé poměrně často. Co ale s tím, když do kostela dnes chodí pravidelně málokdo? Ve Španělsku mají katolíci originální řešení. Mobilní aplikace Confesor GO vám najde nejbližšího dostupného kněze a ten vás vyzpovídá i mimo kostel.