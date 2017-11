Mdlý Jiří Pospíšil a komik Dominik Feri TOP 09 nezachrání. Po Kalouskovi zeje ve straně díra

16,70 – 11,99 – 5,31. To jsou výsledky TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2010, 2013 a letos. Celý projekt byl především prací Miroslava Kalouska, s ním strana stojí i padá. Kalousek se ale rozhodl z místa předsedy odejít a po něm zeje pořádná díra. Mezitím se hodně spekuluje o tom, že šéfem topky by mohl být europoslanec Jiří Pospíšil a někteří lidi jsou okouzleni nejmladším poslancem Dominikem Ferim (21). Jenže podobní lidé TOP 09 nezachrání.

TOP 09 sama sebe pasovala na konzervativní pravicovou stranu. Moc z toho nezbylo. Pokud je nějaký český politik skutečně konzervativní (stačí si přečíst jeho knihy), tak je to předseda ODS Petr Fiala. Uhlazený a mdlý Pospíšil, o kterém někteří hovoří jako o možném novém předsedovi TOP 09 je typický liberál a zkouší to na pravici, kde to jde. Už byl členem ODA, ODS a teď topky. Jenže proti němu hovoří jedna zcela zásadní věc. Je europoslancem. A z Bruselu a ze Štrasburku se žádná česká strana řídit nedá.

Typickou ukázkou „nefunkčnosti“ strany, když její předseda není v Poslanecké sněmovně, předvedl kdysi Mirek Topolánek. V září 2009 se vzdal poslaneckého mandátu, ale pořád byl předsedou ODS. Ať se snažil, jak se snažil (a on se snažil), nefungovalo to. Jeho reakce na dění ve sněmovně nepřicházely bezprostředně a to byla chyba. Pospíšil se snad chce kvůli TOP 09 vzdát velmi lukrativního místa europoslance? O tom lze s velkým úspěchem pochybovat. I tak by to bylo pro topku k ničemu, protože by byl pořád mimo sněmovnu.

Někteří další lidé si pak myslí, že budoucností TOP 09 jsou lidé jako nejmladší poslanec v historii Dominik Feri, kterému je 21 let. Ano, je to celkem zábavný kluk, který si hraje na Facebooku. Je to trendy, je to sexy. Ale o jeho zásadních politických názorech toho moc nevíme, komik Feri lítá ve virtuálním světě, což dnes části veřejnosti bohužel stačí. S reálnou prací ve sněmovně to ale nebude mít absolutně nic společného. A k té někdejší konzervativní straně, za kterou se TOP 09 prohlásila, patří Feri si jako zelená džungle k Marsu.

S výběrem nového předsedy bude mít TOP 09 problém také z toho důvodu, že v Poslanecké sněmovně má strana pouze 7 lidí a nikdo z nich se o tento post nehlásí. Kalousek, řekl, že nebude kandidovat. Karel Schwarzenberg vzhledem ke svému věku a ustrojení už také nepřichází v úvahu. Místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová odmítla, neboť se chystá na roli maminky. A zbylá poslankyně a poslanci (Helena Langšádlová, František Vácha, Vlastimil Válek a vzpomínaný Feri) to dělat nebudou. Opět známá situace, že šéf by měl být mimo sněmovnu.

U toho pak připomínám, že topka v posledních volbách v 10 krajích (z celkových 14) nezískala místo žádného poslance. Ve dvou krajích (Zlínský a Moravskoslezský) byla dokonce pod 3 procenty hlasů. To je velmi špatný výsledek. A v její baště, v Praze, skončila až na čtvrtém místě.

Pokud chce TOP 09 hledat záchranu, bude proto muset přijít s nějakým velmi nečekaným řešením. Že by se ještě vrátil Miroslav Kalousek?