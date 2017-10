Potvrzeno! Kalouska s TOP 09 dostali do sněmovny zednáři

Když se zavřely volební místnosti a volební komisaři sedli ke sčítání prvních hlasů, seděl u počítačů a televizorů skoro celý národ. A všichni s napětím čekali, zda se jako obvykle moci ujme klika spiklenců, kteří ze své zvůle a zlovůle ovládají celou planetu. A nejprve to vypadalo, že je to až výjimečně a nečekaně dobré. Hlavní reprezentant Nového světového řádu – New World Order, diktatury sionistů a zednářů – byla v naší politice odjakživa TOP 09.

Je všeobecně známo a je dohledatelné, že bývalý předseda a dodnes jeden z nejdůležitějších členů TOPky Karel „kníže“ Schwarzenberg se osobně zúčastnil schůzek Bilderbergu, kde si vždycky templáři naplánují, jak budou vykořisťovat dělný lid. Proto byla absence TOP 09 mezi stranami, které se dostanou do sněmovny, opravdu šokující. A vydrželo to až do spočítání tuším osmdesáti procent hlasů.

Tehdy však bojovníci proti NWO udělali zásadní chybu: Začali oslavovat předčasně. A pustili na oslavu toho malého vítězství nad konspirátory smuteční oznámení, kde neúspěch stran spojených se zednáři oslavovali. A dělali si z jejich prohry legraci.

Na letáku vzhledu parte šířeném tím nejdůvěryhodnějším kanálem – Facebookem – se dočteme: „S upřímným zármutkem si dovolujeme všem známým oznámit, že nás dnešního dne opustily tyto politické strany: ČSSD, TOP 09, Strana zelených a další strany z pražské kavárny. Truchlící příbuzenstvo: Zdeněk Bakala, hlavní sponzor, Angela Merkelová, kancléřka IV. Říše, Andrew Shapiro, protektor protektorátu Czechia, neziskovky, vítači imigrantů, tuneláři, zednáři, sionisté, ilumináti a Bilderbergové.“

Jak ukázaly výsledky voleb, předčasná radost se odpůrcům NWO nevyplatila. Zednáři včas zjistili jejich iniciativu, narušující světovládné sionistické plány, a zahájili protiakci. V posledních momentech sčítání voleb jako zázrakem (ale my dobře známe takové „zázraky“, že) najednou zednářská TOPka poskočila nad pět procent a už tam zůstala.

Ilumináti tedy dosáhli svého – TOP 09, jejich politická reprezentace, je v parlamentu. Na druhou stranu však byl jejich neférový zásah do průběhu svobodných voleb tak okatý, že se v podstatě ze svého zfalšování sami usvědčili. To, jak v posledních minutách najednou poskočila TOPka o schod, je v podstatě rovno přiznání. Takže si řekněme otevřeně: Díky piklům za zády pracujících v našem parlamentu opět sedí templář, zednář a sionista Kalousek. Ale to nemusí být všechno. Rejdy spiklenců jsou tak rozsáhlé, že by lid nepřekvapilo ani zjištění, že Kalousek je mimozemšťan.