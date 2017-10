Konec Andreje Babiše po volbách? Nedoufejme, věřme v zázrak

Jestli to má dopadnout, jak se všeobecně tvrdí, přečtěte si vysvětlení volebního vítězství takzvaných protestních stran (protože proti čemu protestuje Andrej Babiš?) z pera Bohumila Pečinky v dnešním tištěném Reflexu. K němu není moc co dodat. Já ale doufám, jako ostatně téměř o každých volbách, že se v neděli neprobudíme u pásu Sjednoceného Babišova masokombinátu a nebudeme cpát piliny a odřezky z podešví do jeho párků a salámů.