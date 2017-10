Čau lidi! Fantastické video Andreje Babiše o Čapím hnízdě. Dotace? Kdepak, malá čápata a roztomilí lemuři

Rodinná vila miliardáře? Tak to fakt Čapák není!

Andrej Babiš se konečně „pokusil“ vysvětlit otázky kolem Čapího hnízda. Skutečně. Nechal natočil video, ve kterém sám účinkuje a provádí diváky areálem, který je podle policie spojený s dotačním podvodem. Tušíte správně, o žádných dotacích se v předvolebním klipu ale nehovoří a šéf hnutí ANO se ani o nic takového nepokouší. Navíc se do některých věcí opět zapletl.

Jako zadavatel klipu je uvedeno na You Tube hnutí ANO 2011 a zpracovatelem je Panda Media, s.r.o. Jedním z jednatelů této firmy je Martin Herodes, bratr manželky Andreje Babiše. V upoutávce na video se doslova píše: „Andrej Babiš vás provede celou farmou a ukáže, jak je tohle místo super pro děti, školy a seniory. A taky pro malá čápata, roztomilé lemury, hravé vydry, krásné koně i nemocné orly, no prostě pro všechny. Tak se koukněte na video a určitě se tam jeďte taky podívat.“ K videu přitom není možné přikládat komentáře, jak bývá obvyklé.

Exministr financí podává ve videu o Čapím hnízdě nejrůznější informace zaměřené především na děti, ale pokud byste náhodou chtěli vědět, jak to bylo s těmi dotacemi, tak na to zapomeňte.

Andrej Babiš v závěru klipu zdůrazňuje, že to „není rodinné sídlo“. No, vlastně má pravdu, protože velkou část areálu může využívat také veřejnost. Ale pravda, jako vždy, zazněla jen částečná. Čapí hnízdo je totiž „i rodinné sídlo“, protože tam má rodina poslance Babiše velký dům.

Například v květnovém čísle magazínu OK! v roce 2015 se píše něco zcela jiného. Redaktorky časopisu tehdy Čapím hnízdem provedla Monika Babišová a po publikaci textu a fotografií k zveřejněným informacím nikdy nic nenamítala. To, co se tam píše, vyvrací slova Andreje Babiše. Zde je citace:

„Průhonický palác, který je pořád jejich hlavní adresou, zůstává znám jen jim a jejich nejbližším přátelům. Nahlédnout ovšem nechali do své ´víkendové´ vily u tzv. Čapího hnízda na Benešovsku. A věřte, že i tam si rodinka druhého nejbohatšího Čecha žije jako na zámku! Luxusní nábytek, nikoli designový, ale v empírovém stylu, výpravné lustry, zrcadla s masivními zlacenými rámy, obrovský krb, spousta historických drobností na ozdobu prostoru. Knihovny, žebříky, schodiště, balkony... Kuchyně ve stylu francouzského venkova. V koupelně volně stojící měděná vana. To vše ve velkorysých prostorách někdejšího statku z 19. století. Tak to vypadá u Babišů na ´chalupě´... A protože Monika Babišová je interiérová designérka, je jasné, že se na finální podobě venkovského sídla dost podílela…“

Takže: „Čau lidi!“.

Nové video Andreje Babiše o Čapím hnízdě najdete v úvodu článku.