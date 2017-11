Mirek Topolánek: Z křesla mě nadzvedli Miloš Zeman a Andrej Babiš

Na otázku, zda neuvažujete o funkci prezidenta, jste před rokem v rozhovoru v Reflexu řekl, že ne. Že máte své zdraví, rodinu, byznys a ani náhodou vás nenapadne kandidovat na jakoukoli veřejnou funkci. Co se změnilo?

Všechno. Situace, nálada lidí, vnější podmínky. Klíčovým faktorem bylo ale nakonec vítězství srdce nebo emocí nad rozumem. Všechny racionální argumenty silně hovořily proti návratu do politiky. Můj život, soukromí, příjmy, děti a vnuci, práce, která mě absolutně naplňuje, „samá pozitiva a sociální jistoty“. Proč by to člověk, jenž už jednou skočil šipku do bahna a těžce se z něj vyhrabával, udělal dobrovolně ještě jednou?

Takže proč?

Minulý týden mě přepadla totální deziluze a deprese z české povolební situace. Jasně že respektuji výsledek voleb. Lid rozhodl, tečka. Nicméně drzost a arogance vítěze a absurdní reakce Miloše Zemana mě nadzvedly ze židle. Ano, kdo vyhraje, má mít možnost sestavit většinovou vládu. Pokud nesestaví většinovou vládu, sestavuje ji někdo jiný. Jestli má prezident pověřit někoho dalšího, nebo nechat proběhnout první pokus, ústava neřeší. Zemanův pružný výklad ústavy a pověření k sestavení menšinové vlády jsou dalším varováním, jak by se někteří politici chovali, kdyby měli absolutní moc.

Jak byste na Zemanově místě postupoval vy?

Nejsem na jeho místě. Choval bych se především v souladu s ústavou.

Zeman se tak nechová?

Ústava má své články, znění, zvyklosti a předpokládá standardní chování a dobré mravy i v situacích, jež nepopisuje. Samozřejmě bych v první fázi pověřil ANO. Ale automaticky bych jako Zeman nesliboval, že mu dám druhý pokus, a už vůbec by nedostali bianko šek na sestavení menšinové vlády.

V roce 2006 jste taky nejdříve dostal možnost sestavit menšinovou vládu, která pak dokonce nedostala podporu.

Jistě, ale to bylo v situaci, kdy proti sobě stály dva bloky, dohromady pět stran, a každý měl sto poslanců. Dneska je v Parlamentu devět stran a možností na většinovou vládu výrazně víc. Z toho, jak postupuje po volbách Miloš Zeman, až příliš kouká dřívější dohoda s předsedou ANO jako sláma z bot.

