Když muž vezme ženu na večeři, má právo ji znásilnit. Proti zvrácené logice v Africe bojuje školní program

Musíme si uvědomit, že města jako Nairobi, nacházející se v Keni, nejsou tak vyspělá jako jsou města například v Evropě. Vždyť zatímco my jsme za sebou měli několik válek a kulturního vývoje, Keňa žila vlastním životem, který měl odlišnou kulturu a tradici. I když její kolonizace započala již v 8. století především arabskými obchodníky, přenést na východní Afriku evropské zvyky se začali snažit až v 19. století Německo a Velká Británie. A když už jsme jednou začali, měli bychom vývoj také nadále posouvat.



O to se snaží sdružení No Means No Worldiwide, kteří zabraňují globální epidemii znásilňování. Jde o kurzy sebeobrany, ale také působení na mladé muže. Většina chlapců před začátkem lekcí věřili věřila, že znásilnění není nic špatného, pokud se žena nechá pozvat na večeři, nosí minisukně a v noci chodí sama na opuštěná místa. Podívejte se na video!

