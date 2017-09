Jim Carrey odzbrojil reportérku na módní přehlídce: Tyhle akce nemají smysl. Moje tělo tu je, ale já ne

Nestává se příliš často, aby reportér dostal na módní akci existenciální přednášku. Na newyorském Fashion Weeku se to však stalo. Jim Carrey tu svými odpověďmi zcela odzbrojil reportérku magazínu E! News, která se chystala vést rozhovor nad klasickými tématy ve stylu „S kým teď chodíte?“ či „Kdo vás obléká?“. Známý komik ale na její hru nepřistoupil a šokoval ji svou reakcí, že podobné akce nemají smysl, on že tam ve skutečnosti není a že nevěří na ikony ani osobnosti. Podívejte se na video.

Ať už si o Jimu Carreym myslíte cokoli, rozhodně nedává nudné rozhovory. Herec už několikrát v minulosti potvrdil, že ví, o čem mluví, a nevypouští ze sebe prázdné fráze jako většina jeho kolegů ze showbyznysu. Při tomto rozhovoru by s ním měl ale co dělat i velký fanoušek Nietzscheho. Carrey totiž na reportérku, která měla jediný úkol, a to natočit co nejvíc celebrit a zjistit, jak drahé na sobě mají oblečení, vytáhl skutečně silný kalibr.

A tak zatímco se čekalo, že komik pronese jednoduchý vtípek, řekne, že se skvěle baví, a pak potvrdí, že jeho oblek stál minimálně 20 tisíc dolarů, Jim způsobil rozruch. Hned v první odpovědi řekl, že celá akce nemá žádný smysl, a pak už jen pokračoval v rozvoji teorie, že lidé vlastně neexistují a na módní party se jen vznášejí shluky atomů, které hezky voní.

Podívejte se na rozhovor a dejte nám vědět do komentářů, co si o něm myslíte.