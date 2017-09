Zemanovi lidé zatrhli chystané Mýdlo na Hradě. Ovčáček si dal vlastní gól, říká pořadatel akce

Ovčáčkova bohorovnost, pak možná naschvály a nekonečné tahanice. Cestovatel Petr Horký popisuje, jak probíhalo jeho jednání s Pražským Hradem kvůli teď už zrušené akci Mýdlo na Hradě. Než si to zopakovat, to by prý radši znovu plaval mezi žraloky.