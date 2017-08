Video ze čtvrtého dne na Colours: Déšť a dobře živený Jamiroquai v psychedelické čelence

Trochu přibral na váze, změnil klobouk a zešedly mu vousy. Zpěvák Jay Kay uhranul v 90. letech svět velkým kloboukem, písní Virtual Insanity a jedním z nejdražších klipů historie. A dodneška tento pán má hlasově i pohybově rozhodně co nabídnout. Jen svůj klobouk vyměnil za něco, v čem by mohli bydlet králíci závislí na LSD. Jeho vystoupením začalo loučení letošního festivalu Colours of Ostrava. A bylo to loučení hodně roztančené i dešťovým kapkám navzdory. Ale jak se mezi fanoušky začalo říkat, bez deště by to snad ani nebyly Colours. Podívejte se na video závěrečného dne hudebního festivalu v Ostravě.