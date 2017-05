Putin hraje na piano jako dítě, zato kyrgyzstánský prezident Atambajev je hudební hvězdou | Reflex.cz

Prezidenta Kyrgyzstánu Almazbeka Atambajeva (60) zná u nás jen málokdo. Ale ve své zemi to není jenom známý politik, ale v posledních dvou letech i poměrně oblíbený hudebník a zpěvák. Na svém kontě má za poslední dva roky už 7 skladeb a na politika není kvalita jeho kytarových balad špatná. Na rozdíl od ruského prezidenta Vladimira Putina, který občas veřejně hraje na piano, ale zní to, jako když cvičí na tento hudební nástroj dítě.

Poslední píseň, která se objevila před několika dny na You Tube, a kterou nahrál prezident Atambajev, se jmenuje „Miluji tě“ a je podpořena i profesionálním klipem. Zde zpívá rusky. Předtím představil skladbu „Enekem“, kterou věnoval své matce, ta je v kyrgyzštině. Zde píseň Miluji tě:

„V mém životě hraje matka zvláštní roli, neudělal jsem pro ni ani setinu toho, co ona udělala pro mě. Vzdávám ji tímto hold,“ řekl pro web Kyrtag prezident Atambajev. Pozoruhodné je, že i další vůdcové zemí Střední Asie se pokoušejí o umělecké „výpady“. Prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow dokonce vystoupil jako DJ. Kazašský vůdce Nursultan Nazarbajev zase hraje na dombru, což je národní hudební nástroj.

To jejich ruský kolega Vladimir Putin někdy hraje i na veřejnosti na piáno, ale výkon je to spíše hodně dětský. Naposledy to předvedl při návštěvě Číny v rezidenci prezidenta Si Ťin-pchinga. Ostatně můžete i zde porovnat hudební výkony prezidentů Atambajeva a Putina.

A takto hraje na piano Vladimir Putin: https://www.youtube.com/watch?v=1huM1Y_XFqY

Vladimir Putin hraje na piano hodně slabě, ale rád. Foto: televize RT