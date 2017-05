Před 30 lety odstartovali Simpsonovi hvězdnou kariéru. Tady je 30 věcí, které o nich nevíte | Reflex.cz

I když se seriál začal oficiálně vysílat až v roce 1989, 19. dubna roku 1987 se žlutá rodinka objevila na obrazovkách televizorů vůbec poprvé. Bylo to v rámci skeče v Show Tracey Ullmanové a video si získalo takovou popularitu, že nakonec vznikl nejdéle běžící animovaný seriál všech dob, a dokonce se vedení studia Fox rozhodlo věnovat mu hlavní vysílací čas. Podívejte se na videozáznam jedné ze scének z rané doby žluté rodinky.

V seriálu se objevila i řada slavných osobností - Bono Vox, Tony Blair, Paul McCartney, J. K. Rowlingová, Rolling Stones, Elton John, Britney Spearsová, tenisové duo sester Williamsových. Z hudebních skupin pak Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers, Green Day či Coldplay. Nejen v zábavní branži se ostatně už dávno vžilo heslo: „Kdo se neobjevil v Simpsonových, jako by nebyl.“ Podívejte se na 30 věcí, které jste o seriálu nevěděli.

Podívejte se na srovnání dabingu Heleny Štáchové a Ivany Korolové:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: Srovnání dabingu Heleny Štáchové a Ivany Korolové • VIDEO Prima COOL; Reflex.cz

1. Studio Fox vlastní samostatná autorská práva na Homerovo nešťastné zvolání: „D'oh!“ Roku 2001 bylo citoslovce „D'oh“ zařazeno do Oxfordského slovníku. Roku 2006 obsadilo 6. místo mezi 100 nejlepších televizních hlášek.

2. Lisa je jediná postava z celého seriálu, která má ozvučenou chůzi, a můžeme tak slyšet klapání jejích bot.

3. Hlavní postavy mají žlutou barvu, aby upoutaly pozornost diváků, kteří přeskakují jednotlivé programy v televizi.

4. Marge Simpsonová se svlékla pro listopadové číslo roku 2009 časopisu Playboy (fotku najdete v galerii). Předlohou pro titulní stranu bylo říjnové číslo z roku 1971 a fotka, kterou vyhotovil Richard Fegley, na níž je modelka Darine Sternová.

5. Prostřední jméno Milhouse Van Houtena je Mussolini.

Znělka, která způsobila pobouření:

480p 360p 240p REKLAMA Skandální znělka k The Simpsons • VIDEO /Youtube/

6. Při gaučové scéně v 7. epizodě 25. série hraje „Vjezd gladiátorů“ od Julia Fučíka, což byl český hudební skladatel žijící na přelomu 19. a 20. století.

7. Šílená kočičí žena chodila s Homerem do stejné školy. Tuto informaci se dovíte v 18. sérii a v 13. díle „Vyrůstáme ve Springfieldu“.

8. V roce 2000 se v 17. epizodě 11. série „Bart to the Future“ (přeložené jako „Nebárt se budoucnosti“) objevila zmínka o tom, že se Trump stal v budoucnu prezidentem USA.

9. Jediným člověkem, který v seriálu stárne, je Ling, adoptivní dcera Selmy, která se objevila poprvé jako nemluvně v 12. díle 16. řady „Čínský nášup“ a v 11. díle 24. řady „Střídání poručníků“ jako pětileté dítě.

10. Homer a Bart jsou jediné postavy, které pronesou v každém díle alespoň jednu větu. Marge a Lisa se objeví také v každém, ale v jedné epizodě zůstanou mlčky. Marge nepromluví ve 4. epizodě 21. řady s názvem „Šáša Krusty je zrušen – Šáša Krusty má padáka“ a Lisa v 21. epizodě 18. řady s pojmenováním „Srdcový šerif“. Bart se v jedné epizodě neobjeví vůbec.

11. V roce 2013 společnost Universal Studio otevřela v Orlandu na Floridě zábavný lunapark The Simpsons Ride o rozloze 30 tisíc m². Můžete tak navštívit část seriálového Springfieldu doopravdy. K vidění je například obchod se smíšeným zbožím Kwik-E-Mart od Apua. V hospodě U Vočka se můžete občerstvit pivem Duff anebo si dát hamburger v Krusty Burgeru.

12. Věčně hořící skládka pneumatik byla uhašena pouze jednou, a to v 10. díle 20. série.

13. Pokaždé když se na scéně objeví Levák Bob, obávaný Bartův nepřítel, zazní úvodní motiv ze Scorseseho filmu Mys hrůzy (1991).

14. 25. října 2013 zemřela dabérka Marcia Wallaceová, která propůjčila hlas mnoha postavám, hlavně Edně Krabappelové. Tvůrci seriálu se proto rozhodli od konce 25. série nadobro vypustit postavu populární učitelky Krabappelové. „Krabappelka“ je další postavou, kterou takovýto osud postihne. V seriálu se již do té doby neobjevovali Maude Flandersová, Troy McClure a Lionel Hutz.

15. Sám Matt Groening prohlásil, že český dabing Simpsonových patří k jednomu z nejlepších na světě.

16. V roce 2014 se stal Petr Čech spolu s dalšími čtyřmi hráči britského fotbalového klubu Chelsea předlohou pro simpsonovské suvenýry.

17. Roku 2010 se seriál zapsal do Guinessovy knihy rekordů, a to díky největšímu počtu hostujících celebrit. Je jich přes 600.

18. Cucání dudlíku „dabuje“ samotný Matt Groening – tvůrce seriálu.

19. Ve 13. epizodě 22. série s názvem „Modrá a šedá“ vidíme, že Selma Bouvierová je původně blondýna, zatímco její mladší dvojče Patricia „Patty“ Bouvierová je zrzka. Šedivá barva jejich vlasů je způsobena cigaretovým dýmem a popelem.

20. Postavy seriálu byly ve skutečnosti vytvořeny během několika minut na chodbě, jelikož původní navržené postavy byly zamítnuty.

21. Tvůrce seriálu Matt Groening je levák, stejně jako např. Akira, Barney Gumble, Chuck Ellis, Monty Burns, Ned Flanders, Vočko Szyslak a mnoho dalších.

22. Producent James L. Brooks původně chtěl, aby rodina Simpsonových měla růžové vlasy.

23. Simpsonovi navštívili každý světadíl s výjimkou Antarktidy.

24. Simpsonovi mají 6 hlavních dabérů, kteří namlouvají většinu všech charakterů. Do roku 1998 dostávali 30 000 dolarů za každou epizodu. V období let 1998 až 2004 to bylo 125 000 dolarů a od roku 2004 se částka vyšplhala až na 400 000 dolarů.

25. Postavu Barta mluví v původním znění Nancy Cartwrightová, která si jako první zkoušela roli Lízy. A tu mluví Yeardley Smithová, která si zase nejdřív zkoušela Barta.

26. V české verzi dabují dva muži dvě ženské postavy – postavu Marge Simpsonové herec Jiří Lábus a postavu Patty Bouvierové režisér českého znění Zdeněk Štěpán.

27. Paul McCartney souhlasil s dabingem své postavy v epizodě „Líza vegetariánkou“ pod podmínkou, že Líza už vegetariánkou zůstane.

28. V 8. epizodě 16. série s názvem „Homerův a Nedův poslední výkop“ se Komiksák představí svým občanským jménem. Jmenuje se Jeffrey „Jeff“ Albertson.

29. Na seriálu se již podílelo více než 100 scenáristů.

30. Malá Maggie má extrémně vysoké IQ – 167 bodů – a umí např. hrát na saxofon, malovat, šermovat, střílet, tancovat a žonglovat.

Další zajímavosti najdete na webu ČSFD.