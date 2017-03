Podpoř Tibeťany, hlásá virální video, které si dělá legraci ze Zemana i Číny

Video, které mělo naštvat Čínu a Zemana, je na serveru YouTube stále oblíbenějším. Těžko říci, zda proto, že opravdu naštve českého prezidenta a jeho oblíbenou zemi, kde snad každý zná Zemanův a krtečkův obličej, či kvůli jeho roztomilé naivitě. Organizace Most zveřejnila před několika dny video, které finguje následující situaci: čínský voják přijíždí do buddhistického kláštera, kde uvidí tibetskou vlajku, na jejímž rubu je vlajka česká. Jak se to mohlo stát, ptá se? Vždyť v Čechách vládne náš velký přítel! Pointu nebudeme prozrazovat, podívejte se sami. Češi sice opravdu podporují Tibet sami od sebe, jak se ve videu praví, bohužel ale ne na oficiální zahraničněpolitické úrovni...