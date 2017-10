Příběh muže, který zmodral kvůli užívání stříbra. Je to lék, nebo zabiják?

Sedmapadesátiletý muž z amerického severozápadu se v roce 2008 poprvé ukázal v televizi NBC News, které poskytl rozhovor. Slovo „ukázal“ je zde na místě, protože důvod, proč si jej televize pozvala do pořadu Today, byl především jeho vzhled. Od hlavy až k patě byl Paul modrý, právě vlivem argyrie, již si vypěstoval pravidelným a nadměrným užíváním koloidního stříbra. Konstrast jeho vzhledu je o to silnější, že Paul v pořadu ukazoval svoje fotografie ještě před svou proměnou, z nichž bylo patrné, že míval velmi světlou pleť a jemně zrzavé vlasy.

Příběh, který jej přivedl k užívání této nebezpečné látky, je až pohádkově banální. V časopise viděl na koloidní stříbro reklamu. Na obrázku byla vysušená stará sedmikráska. Na obríázku vedle usušené květiny pak byla stejná květina, „přivedená k životu zpět koloidním stříbrem.“ Od té doby začal Paul stříbro pravidelně užívat, až se jeho pleť postupně nenávratně zbarvila do modré barvy. Paul není rozhodně jediným známým uživatelem – v roce 2013 se například přiznala herečky Gwyneth Paltrowová, že koloidním stříbrem živí celou rodinu. Paul zemřel ve věku 67 let na mozkovou mrtvici. Souvislost jeho úmrtí a užívání stříbra se nepodařilo prokázat. Lékaři však před užíváním v nadměrných dávkách varují, a to mnohem intenzivněji než dříve.

I přes vedlejší negativní účinky je koloidní stříbro stále široce využíváno. Jeho širší využití bylo známé již za dob římské říše, ovšem cíleně začalo být využíváno především v 60. letech minulého století ve Spojených státech. Tehdy bylo běžné, že novorozenci dostali po narození oční nitrožilní injekci která měla zabránit infekcím očí. Jenže nedávné testy moderních kolidně-stříbrných produktů zjistilo, že tato látka nemá významné antibakteriální účinky. Naopak je problematické zjistit, jakou dávku vlastně tělo zvládne, aniž by člověk začal trpět argyrií. Argyrie nebo také argyróza je porucha, která je zřejmě nevratná a která je způsobená právě důsledkem ukládání solí stříbra, které se do těla dostávají při perorálním užívání koloidního stříbra. To se také stalo „modrému muži“ Paulovi Karasonovi, v jehož případě byl proces zmodrání pleti již nevratný.