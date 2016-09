Exkluzivně: Rozhovor s generálním ředitelem OVB o kontroverzním dokumentu

„V OVB jsem přes tři roky a moje hlavní mise, když jsem nastupoval, byla posunout společnost dál. Logicky, tak jak to vždy bývá. Uvědomoval jsem si, že v minulosti, což přiznávám za společnost, byla na prvním místě ne vždy kvalita, ale spíše kvantita. Moje motto je opačné. Na prvním místě musí být kvalita, což není žádná fráze. Na tohle jsem se opravdu soustředil ve chvíli, kdy jsem do společnosti přicházel,“ vysvětloval na úvod rozhovoru Miroslav Řezník.

Jak se stavíte k dokumentu, který poměrně nelichotivě popisuje fungování OVB a vašich finančních poradců?

Rozhodně si myslím, že ten obrázek není fér, protože jednoznačně nepopisuje ani OVB ani celou branži Není možné z jednoho dokumentu jednoznačně říct, že tohle je obrázek lidí, kteří se ve finančnictví pohybují.

Přesto, chování zachycené v dokumentu něco o vašich finančních poradcích vypovídá. Minimálně o těch, kteří tam figurují.

Když se na to podívám matematicky nebo, chcete-li statisticky, autor dokumentu se na jednotkách desítkách čísel snaží popsat množinu o jednotkách tisíců či dokonce desetitisíců čísel. Takovou množinu totiž představuje počet poradců u OVB respektive na celém trhu. Máme někde ke čtyřem tisícům poradců. Všichni pracují na IČO, nikdo z nich tedy není náš zaměstnanec. Jsou to podnikatelé. Proto si myslím vzhledem k tomu, že jsme nejpočetnější skupinou na finančním trhu, vytvářet náš obrázek na několika skupinkách není úplně relevantní.

Je tedy výjimkou, nebo náhodou, že se Jakub Charvát dostal do kontaktu pouze s několika „černými ovcemi“ vaší společnosti a v jiných skupinách poradců se nic podobného neděje?

Budu k vám otevřený. Autor, jenž dokument natočil, má nějakou, relativně krátkou zkušenost v naší společnosti. Co nepopírám, je, že narazil na, řekněme, neprofesionální jedince. V této souvislosti řešíme pochybení jedné skupiny poradců. Autor se v naší společnosti aktivně pohyboval na přelomu let 2010 a 2011. Tím ten dokument nechci shazovat jenom pouhým tvrzením: „Je to staré, je to nezajímavé.“ Ale je dobré si připomenout fakta. To je ta větší část toho dokumentu, vlastně, kdy tam jsou nějací jedinci, kteří už u nás nepůsobí. V každé takovéto velké firmě a v každém oboru se najdou lidé, kteří se nechovají profesionálně ani podle etiky. To mě osobně samozřejmě mrzí. Především to, že autor měl zkušenost s takovými jedinci. Zároveň znovu připomínám, my máme tisíce poradců, kteří svoji práce dělají dobře. Máme přes milión klientů. Kdybychom se takto skutečně všichni chovali, tak si toto číslo během dvaceti let na trhu nemůžeme udržet.

Jaká je odezva na dokument mezi vašimi poradci? Obracejí se na ně klienti s žádostí o vysvětlení?

Máme rodinné poradce, kteří se o klienty starají dlouhé roky, a právě tito poradci jsou z toho nešťastní. Nevím, zda si to autor dokumentu uvědomil. Ten mediální následný efekt je poměrně hodně silný, což si samozřejmě můžeme přiznat. To téma pochopitelně rezonuje i na sociálních sítích. Takže ano, samozřejmě dnes tito naši poctiví poradci musí tohle vysvětlovat klientům a musí jim řekněme z očí do oči vysvětlovat, že to, co je na záběrech zobrazeno, není jejich vlastní praxe. To je věc, jež je na celé situaci opravdu hodně nešťastná. A především si myslím, že ten dokument tak, jak je postaven, porušuje osobnostní práva, což je také velmi důležité říct.

Lidé zobrazení v dokumentu u vás dále působí, nebo jste vyvodili důsledky?

I v rámci dokumentu je třeba rozlišovat záběry na konkrétní osoby. Vy máte ale zřejmě na mysli neprofesionální vystupování několika našich spolupracovníků. Máme silné vnitřní kontrolní mechanismy a to síto je samozřejmě vyloučilo již dávno. Pochybením jedinců se zabýváme a právě i na základě pochybení pravidla uvnitř systému zpřísňujeme.

Část dokumentu se odehrává na velmi okázalém večírku. Pořádáte je ve společnosti běžně?

Večírek opět pouze určité skupiny poradců je samozřejmě ještě druhá nosná část a já osobně s tím absolutně nesouhlasím. Myslím si, že ani na soukromé akci by se takto naši poradci chovat neměli. Zase na druhou stranu, autor si neuvědomil, že tím uškodil všem ostatním poctivým poradcům v naší společnosti.

Jak se stavíte k prohlášením nespokojených klientů, která byla také v dokumentu zveřejněna?

Pokud by tito klienti chtěli s námi komunikovat, společnost je tomu naprosto otevřená. Standardně máme nastavené mechanismy v rámci našeho reklamačního oddělení. V poslední době kontroly ještě zintenzivňujeme. Tady umím firmu otevřít dokořán.

Pociťujete v tuto chvíli nějaký dopad dokumentu, co se například zájmu o vaše produkty týče?

V tuto chvíli je určitě cítit jistá nervozita. Klienti se dotazují, rozhodně už se nám teď v tuto chvíli i děje, že se někteří spolupracovníci dotazují, jak dál. Čekají, jak se bude situace vyvíjet.

Zabývalo se aktuální situací kolem OVB německé vedení?

Samozřejmě že zabývalo. Ten dokument je věc, kterou bereme velmi vážně, a rozhodně nechceme, aby se něco podobného opakovalo. V každém případě se z této situace budeme chtít ponaučit a podobným věcem do budoucna předcházet. A samozřejmě vyvodit konkrétní nápravná opatření.