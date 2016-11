Ticho po bitvě: Demokraté hodnotí debakl, Obama odevzdává klíče

Američtí Demokraté mají problém: měsíce předvolební euforie vystřídala zdrcující prohra. S Donaldem Trumpem – byznysmenem bez větší politické zkušenosti – přitom neprohrál jen tak někdo. Větší eso než Hillary Clintonovou strana jen těžko mohla nabídnout. Teď klíčová postava Demokratů nechtěně odhaluje, že ve straně není vše v pořádku.

Demokraté přišli o Bílý dům a o vliv na zahraniční politiku. Nemají pod kontrolou Kongres a v klíčových otázkách, jako je doplnění Nejvyššího soudu, který spoluurčí podobu USA na další roky, budou tahat za kratší konec.

Úměrně tomu roste napětí uvnitř strany a hlasy, které upozorňují, že se špičky partaje přepočítaly, nabírají na síle. „Politika vedení – ať už na úrovni Senátu nebo na národní prezidentské úrovni – nestačila. Musíme se hodně zamyslet nad tím, jak k záležitostem přistupujeme, a které kandidáty postavíme,“ cituje server Politico názory dlouholetého poradce strany.

Krize demokratů a konec Clintonové?

Mlčení, které se z nejvyšších kruhů rozhostilo do dalších úrovní strany, podtrhuje otázku, která zatím zůstala bez odpovědi: „co vlastně bude s Hillary Clintonovou dál?“ Kariérní politička se v den voleb odmlčela a před kamery předstoupila s několikahodinovým odstupem. Promluvila „jen“ o respektu k volbám a o smíru ve společnosti. Svoji další kariéru taktně přešla. Výsledky ale jasně naznačují, že některé voliče Demokratů už tvář a myšlenky bývalé první dámy nelákají. A úměrně tomu klesá její politická cena.

A co Bílý dům?

Podobně napjatý je svět v případě prezidenta Baracka Obamy. Kam zamíří po osmiletém úřadování v Oválné pracovně? Je mu 55 let a do důchodového věku mu desetiletí zbývá. A je zvyklý na vysoké tempo. Někteří od něj čekají například sepsání pamětí, které mají automaticky zaručený úspěch. Jiní jeho roli můžou vidět v pozici poradce jeho ženy Michelle – pokud by vyslyšela hlasy volající po jejím vstupu do politiky. To se ale první dáma zdráhá udělat.

Dva měsíce politického vzduchoprázdna

Všechny úvahy okolo Obamovy budoucnosti jsou ale zatím trochu předčasné. Prezidentem zůstává do inaugurace Donalda Trumpa, což bude 20. ledna. Proces předávání úřadu už ale započal. A i když bylo první setkání na první pohled tradiční, pozornější zkoumání odhaluje rozdíly oproti minulosti.

Oba politici nakonec vynechali obvyklé společné fotografování, při kterém se úsměvy (jakkoli upřímnými) zpravidla nešetří. Ještě výmluvnější jsou ale snímky se zaměstnanci Bílého domu:

Tíha vládnutí

Že je výkon prezidentské funkce zatěžující Donald Trump jistě ví. A dobře si uvědomuje, co roky vlády udělaly s Barackem Obamou. Z energického muže se proměnil v někdy trochu zarmouceného člověka s rozvážnějším a méně strhujícím projevem.

První setkání obou mužů bylo spíše formální, došlo ale i na závažná témata. Trumpův tým vyzývá Obamovu administrativu, aby nedělala razantní kroky a dovládla, aniž by učinila rozhodnutí v zahraniční politice.

„Nebylo by to jen kontraproduktivní, ale vysílalo by to také zmatečné signály navenek,“ poznamenal jeden z Trumpových poradců.

Jednat se může o mezinárodní transpacifickou a transatlantickou dohodu, vojenské aktivity na Blízkém východě nebo v Evropě a s tím související vztahy s Ruskem, které Trump hodlá narovnat. Mluvčí Pentagonu ale uvedl, že Spojené státy teď bez ohledu na strategii nově zvoleného prezidenta na plánu posilování své vojenské přítomnosti v Evropě nebudou nic měnit.

Autor je editorem zpravodajského webu Info.cz, který startuje 17. listopadu