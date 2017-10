Letošní Designblok nabídne velkou žranici!

V novém čísle Reflexu (vychází ve čtvrtek 26. října) najdete exkluzívní prezentaci fotografií dokumentující proměny nedělního svátečního stolu v Česku v letech 1937–2017. Na detailu prostřené tabule si připomenete vznešený jídelní rituál první republiky, socialistickou iluzi hojnosti v čele s opečeným lančmítem, porevoluční zbohatlickou manýru i současný, hipsterský brunch s nepostradatelným mobilem hned vedle talíře. Jednu z besed na letošním Designbloku povede autorka tohoto unikátního projektu Darina Křivánková, jejíž povídání zasvěcené historickým podobám našeho stravování si budete moci v Průmyslovém paláci užít spolu s největšími pozoruhodnostmi, jaké letošní Designblok nabídne.

Střední halu Průmyslového paláce – místo hlavního programu Designbloku – přetvořili Maxim Velčovský a Veronika Jiroušková v unikátní krajinu s obřími dorty, létající cukrovou vatou, kolotočem a spoustou šlehačky. Na pódiu se budou střídat módní přehlídky, koncert Please The Trees nebo série tematických pásem. Jako delikatesu si určitě vyzkoušejte skákací horu Říp, včetně rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha.

Lapidárium už tradičně promění designéři k nepoznání. Sochy, svědci staletí, se dostávají do nečekaných kontextů. Jedna z letos nejočekávanějších instalací nese název Štěstí a její autor Maxim Velčovský v ní pracuje se světlem a hromadou skleněných střepů, jež na rozdíl od vystavených soch nepřežily své stvořitele. Připravte se na zázrak věčnosti.

Do Prahy se rovněž sjíždějí velké postavy českého i světového designu. Jednou z nich je i Richard Hutten. V Superstudiu představí například unikátní kolekce pro italské mistry v práci s mosazí Ghidini 1961. Kanadský grafik a ilustrátor Dirk Wright navrhl pro Křehký nový dekor jejich ikonické Chudé sady. Základní jídelní set vyzdobil dekorem, v němž zpodobnil jídla, která byla v různých částech světa považována za jídla chudých: pampeliška, holub, rak, ale i humr, který se prý podobné pověsti těšil právě v Kanadě.

Lucie Koldová připravila pro českou značku Brokis nečekaná svítidla inspirovaná tvarem laskonek Makronek. Její Macrones spojují nádherné vlastnosti skla s magií onyxů. Letošní finalistka studentské soutěže Diploma Selection , módní návrhářka Lenka Vacková , pro změnu vyvinula recyklovanou látku z textilního odpadu. Nic vyjma etikety, loga a výšivky není z nového materiálu. Daniela Chodilová, vystavující v expozici Erste Premier Talent Display, realizovala ve spolupráci s firmou Moser kolekci broušených lamp Zoom, inspirovanou objektivem fotoaparátů.

Letos budete mít na Designbloku příležitost koupit svým blízkým i srdce z perníku. Michal Bačák, Maria Makeeva, Eva Maceková, Alžběta Skálová, Tomski Polanski, Okolo, Miroko Maroko, Veronika Jiroušková a Martina Černá, tedy ilustrátoři, umělci a grafici, vytvořili pro Designblok motivy na tradiční pouťová perníková srdce nejrůznějších tvarů – ve zlatě, jako vesmírná mlhovina, ze zabijačky nebo jako pána s knírem. Limitovaná edice srdcí bude k dostání v Perníkové chaloupce od H3T architektů v Designérii.

Reflex Stage - program přednášek a workshopů

Čtvrtek / Thursday

14.00 Patrick Rampelotto (AT): přednáška designéra / lecture by designer

16.00 Maxim Velčovský: přednáška kreativního ředitele značky Lasvit / lecture by Lasvit creative director

18.00 Richard Hutten (NL): přednáška hlavního zahraničního hosta / lecture by main international guest

19.30 Reflex: Podívaná jen pro otrlé: O designu českých předvolebních kampaní / A Spectacle for the Hardened Only: On the Design of Czech Election Campaigns (Karel Steigerwald, Jefim Fištejn; moderuje / moderated by Marek Stoniš)

Pátek / Friday

14.00 BoysPlayNice: Komerce – umění – sdělení. Přednáška o výstavě Dělat les / Commercial photography– Art – Message. Lecture on Making of a Forest exhibition

16.00 Maarten Vrolijk (NL): přednáška designéra a umělce / lecture by designer and artist

18.00 Colorplan: Přednáška na téma Papír- spojení materiálu a kreativního myšlení / Paper in context of creative process lecture

19.30 Reflex: Stravovací návyky: Češi versus svět. Srovnání českých a zahraničních gastronomických preferencí / Eating Habits: The Czech vs. the World. Drawing a Comparison between Czech and Foreign Preferences in Gastronomy (šéfkuchař / Chef Radovan Zajíček; moderuje / moderated by Leila Chadalíková)

Sobota / Saturday

11.00 chmara.rosinke (AT): přednáška dvojice designérů / lecture by designers

14.00 Michal Bačák, Klára Šumová: přednáška o tvorbě pro značku Křehký / lecture on creative cooperation with Krehky

16.00 Frank Tjepkema (NL): přednáška designéra / lecture by designer

18.00 Studio deForm: přednáška kreativních ředitelů značky Bomma / lecture by Bomma creative directors

19.30 Reflex: Nádobí jako umění. O spojení designu a gastronomie / Dishware as Art. On the Connection between Design and Gastronomy (designér studia Olgoj Chorchoj / designer of the Olgoj Chorchoj studio Michal Froněk; moderuje / moderated by Marek Gregor)

Neděle / Sunday

14.00 Reflex: Nová krev designu. Diskuze s porotci soutěže Diploma Selection / The New Blood of Design. Discussion with the members of the Diploma Selection jury (Rossana Orlandi, Cok de Rooy, Juliet Kinchin, Lina Kanafani; moderuje / moderated by Veronika Bednářová)

16.00 Loono: Workshop Jak si sáhnout správně na #prsakoule / How to touch your balls/breasts right

18.00 Lucie Koldová: přednáška kreativní ředitelky značky Brokis / lecture by Brokis creative director

19.30 Reflex: Proměny nedělních rodinných obědů od první republiky po dnešek / Changes in the Sunday Family Lunches from the First Republic to Present (moderuje / moderated by Darina Křivánková)

Pondělí / Monday

11.00 Loono: Workshop Žiješ srdcem / Your heart for life workshop

14.00 Ian Bogle (UK): Přednáška na téma: Design v souvislostech / Lecture on the topic: The importance of designing in context

16.00 Alexander Gufler, Jan Juza: přednáška designéra a marketingového ředitele značky Ton / lecture by designer and marketing director of Ton

18.00 Křest kalendáře / Launch of the Calendar Jan Kaplický Personal (Alžběta Jungrová, Eliška Kaplický)