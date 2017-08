Už dvě dekády zabíjí Kennyho, parchanti! Legendární seriál South Park slaví 20 let

Ano, je to tak. Dne 13. srpna 1997 na televizní obrazovce poprvé zabili Kennyho (parchanti!). Vzpomínáte? Světoznámý nekorektní animák pro dospělé jsme tehdy díky TV Nova mohli sledovat i my. A ty čtyři strašlivě sprosté, agresivní, přechytralé a vtipné desetileté chlapečky, vyrůstající v poklidném horském městečku South Park uprostřed krásné coloradské přírody, jsme si brzy oblíbili. I když nám vzali iluze o tom, že děti jsou čisté, krásné, v některých případech snad až andělské bytosti. A o tom, že Tom Cruise je heterosexuál, že učitelé mají děti zpravidla moc rádi a že scientologie pomáhá lidem.

Jak to peklo na zemi vzniklo? Jednoho dne roku 1992 vzali dva spolužáci z University of Colorado nůžky, karton a osmimilimetrovou kameru a pomocí stop-motion neboli pookénkové animace splácali dohromady pětiminutový filmeček Duch Vánoc, v němž se Ježíš před očima malých kluků rve se sněhulákem. A pak natočili ještě jeden. Ty dva vánoční šoty předcházející Městečku South Park znal celý Hollywood – sám George Clooney nechal nahrát stovky véháesek s vánočním wrestlingem Ježíše a Santy a rozeslal je všem svým známým. Což mu později vyneslo značnou poctu: mohl namluvit, přesněji naštěkat Stanova teplého psa pro čtvrtý díl Městečka South Park …

S Duchem Vánoc se zrodily základy seriálu, jehož dosavadních dvacet řad (přesně 277 dvaadvacetiminutových epizod) Treyovi Parkerovi (47) a Mattu Stoneovi (46) vydělalo miliony. Stejně jako tehdy malé televizní stanici Comedy Central, která prokázala slušnou porci odvahy a vizionářství, když 13. srpna 1997 odvysílala první díl něčeho, co na žádné jiné televizi nikdy dosud neběželo a na co by se, jak výmluvně říká úvodní varování každičké epizody, z mnoha dobrých důvodů „neměl nikdo dívat“.

Na první díl se ovšem před dvěma dekádami v premiéře mrklo nečekaných 889 tisíc diváků – a v průběhu sezony jich ještě skoro pět milionů přibylo. Třeba proto, že v Městečku South Park Buddha šňupe kokain. Nebo proto, že se během dvaadvacetiminutového dílu ozve hned 162krát všeříkající výraz „shit“. Nebo proto, že se společně s Erikem Cartmanem, se Stanem, Kylem a mumlajícím Kennym vysmějeme vozíčkářům, křesťanům, prorokovi Mohamedovi a prezidentovi Trumpovi. Ano, seriál běží dodnes a je se svými dvaceti řadami po Simpsonových, kteří za sebou mají už 28 sezon, druhým nejdelším americkým seriálem všech dob. Třináctého září se začne vysílat jedenadvacátá řada, a než se tak stane, přečtěte si v aktuálním Reflexu č. 32 čtyřstránkový článek o fenoménu Městečka South Park a připomeňte si tři jeho legendární epizody, který ve své době byly naprosto zásadní pro celospolečenský vývoj. Ostatně jako mnohé další díly. Třeba ten, kde se Barbra Streisand proměněná v godzillu utká s Robertem Smithem s The Cure alias Můřím monstrem.