Japonský Chaplin a Hitler zabalený do kondomu. Do Stavovského divadla míří originální představení

V Německu tento balet slavného choreografa Maria Schrödera způsobil senzaci, v Ostravě, kde ho tamní soubor Národního divadla moravskoslezského hraje od roku 2015, na něj chodí tisíce lidí. A 11. února zamíří poprvé a naposledy do Prahy. Ve Stavovském divadle můžete být svědky roztančeného životního příběhu génia němého filmu, kterého pronásleduje jeho nejslavnější postava – Tulák.

Bude vás tento balet bavit, i když obyčejně tomuto žánru neholdujete? Ano. Představení je akční, na pódiu se mísí prvky klasického i moderního baletu okořeněného breakedancem. Téměř tři desítky tanečníků ze sebe vydávají maximum a scéna připomíná divadelní výstřelky Dannyho Boyla. V hlavních rolích účinkují Japonci - Koki Nishioka a Ayuka Nittaová. Je to sice nezvyklé, ale v roce 2017 by to nemělo nikoho překvapit, natož pobouřit. Navíc když se jedná o mistry svého oboru, kteří dřeli v Německu přímo pod dohledem samotného Schrödera.

Děj sleduje zákulisí Chaplinova života. Tvorbu ikonických charakterů, kterými dobyl stříbrné plátno. Nástup mluveného filmu, vzestup nacismu, umělcovy deprese i trojici žen, které rámovaly jeho život. To vše je jakási koláž, kterou můžete sledovat devadesát minut v kuse. Některé metafory jsou skvělé, třeba vývoj vztahu k jednotlivým ženám, jindy hra trpí zbytečnou doslovností. Například když Hitler nastupuje k moci a vylézá ze své bubliny, která připomíná kondom. Jindy je pódium doslova bombardováno propagandou (skutečně začnou padat z nebe těžké štosy novin) a nástup němého filmu je doslova nástupem bandy tanečníků nesoucích mikrofon.

Další slabinou je hudba. Smyčka, kterou pro ostravské představení dodal přímo Schröder, trpí tím, že každá skladba má jinou zvukovou kvalitu, lavíruje tu hlasitost i míra šumu. Divák se tak nemůže ubránit pocitu, že tomuto baletu by rozhodně slušel živý orchestr.

Jinak je balet vhodný pro každého, kdo má rád rafinované kulisy, skvělé kostýmy a spektakulární choreografii. Ve Stavovském divadle zbývají poslední volná místa a více šancí už nebude. Představení se brzy dočká derniéry i na své domovské scéně v Ostravě.