Babiš chce zkompromitovat ODS

Každý člověk, který se trochu zajímá o politiku, ví, proč většina voličů letos volila ODS. Odpověď je jednoduchá - neseděl jim Kalousek, a kromě ODS a TOP 09 nebyla u žádné jiné partaje, které měly alespoň nějakou šanci dostat se do Sněmovny, záruka, že se nedá do holportu s Babišem. ODS se zcela jasně - ústy řady svých významných členů s předsedou v čele - veřejnosti zavázala, že Babiše nepodpoří a nepůjde s ním do koalice. I v rámci ODS je to kritizováno, nejslyšitelnější hlas je Václav Klaus mladší. Prý by bylo pragmatičtější do koalice s Agrofertem jít. Tyto hlasy jsou hlasy technologů moci, kteří nevědí, proč do politiky míchat emotivní hlouposti typu morálka. Nejsou ale hlavním hlasem ODS - zásadní a jasně formulovaný postoj už dávno před volbami ODS měla, že s Andrejem prostě ne.

To není žádná politologická dedukce, to jsou dejme tomu historická fakta známá každému, kdo se o věc zajímá. A někým takovým Babiš nesporně je. Proto se nyní všemožně snaží ODS získat - ne aby měl většinovou vládu, ale aby ODS definitivně a nevratně zkompromitoval před jejími voliči. Protože kdyby teď vábení podílu na exekutivní moci převážilo, v příštích volbách dopadne ODS jak letos KDU-ČSL a sociální demokraté. Což by samozřejmě Babišovi velice vyhovovalo. Takže se snaží všemi kanály přesvědčit veřejnost, že k blahu této země stačí jediné - aby s ním šla ODS do koalice.

Předevčírem si napsal na Facebook: „Já vás, pane předsedo Fialo, vyzývám, pojďte s námi do vlády. Máme společně 103. Jsme ready. Pojďme makat!“ A to samozřejmě v situaci, kdy velmi dobře ví, že Fiala absolutně nemůže tu nabídku přijmout, že by tím celou ODS zahubil. To si však Babišův řadový volič nemůže uvědomit (nemá na to myšlenkové kapacity), a vidí v Babišove postu jen dobře míněnou výzvu pro pana Fialu. A když jí pan Fiala odmítne, je samozřejmě za toho špatnýho, a chudák Andrej je díky tomu skoro disident, protože si s ním nechce nikdo hrát na společném vládním písečku.

Opravdu se modlím, aby ODS ani po druhém nezdařeném pokusu získat vládu s důvěrou, který nás dle mého názoru čeká, na tuhle vějičku nesedla. Babišovy záměry s politickým konkurentem jsou stejně lidumilné, jaké má žralok s právě zahlédnutým potápěčem. Chápat Babišovy výzvy ODS jako upřímnou snahu o nějaké průchodné řešení je jako věřit upřímnosti výzvy lišky, která zve mladé zajíčky k sobě do nory, že si budou hrát.