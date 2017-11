Bitcoin už stojí skoro 180 tisíc korun. Kolik stačilo investovat před pěti lety, abyste dnes měli milión? Směšně málo!

Krypotměny, a bitcoin zvlášť, postupně překonávají mentální bariéry. Pomalu ustupuje názor, že když si na to nemůžu sáhnout, nemá to žádnou cenu, a cenu peněz už vůbec ne.

Do bitcoinu směřují peníze investorů, ceně v poslední době pomáhají i různé zprávy, jež kryptoměny posouvají dál. Například společnost Square, která se zabývá platbami přes mobil, ohlásila, že svým zákazníkům umožní kupovat a prodávat bitcoiny. „Věříme, že kryptoměny mohou významně ovlivnit schopnost jednotlivců účastnit se globálního finančního systému, a jsme natěšeni naučit se tady víc,“ uvedla společnost.

Graf ceny Bitcoinu v roce 2017 • Foto coindesk.com

Jedna z největších světových burz pro komodity a deriváty, Chicago Mercantile Exchange, zvažuje, že ještě letos nabídne bitcoinové futures kontrakty. Zajímavý je také obří nárůst poptávky ze Zimbabwe, jež dnes nemá vlastní měnu a svou předchozí zničilo v hyperinflaci. To s bitcoinem nehrozí.

Cenou zamávala také letos ohlášená rozdělení měny, respektive vznik paralelních bitcoin měn. Dolů naopak cenu občas srazí různé zákazy či omezení obchodování, které s bitcoinem souvisí. Obvykle jde o nějakou finanční regulaci Číny.

Některé velké banky už zkoumají, jak mohou využít technologii blockchain, na níž bitcoin funguje. Jiné, jako například JPMorgan, největší americká bankovní skupina, to vidí opačně. Její šéf Jamie Dimon nedávno několikrát označil bitcoin za podvod a investory za hlupáky. Prý by vyhodil každého zaměstnance, který s bitcoiny spekuluje. O něco později se ukázalo, že dočasný propad ceny bitcoinu banka využila k jeho nákupu. Mimochodem, banka je momentálně podezřelá z praní špinavých peněz.

A tak se to obvykle s odsudky kryptoměn má. Buď tomu kritici nerozumějí a říkají nesmysly, nebo na tom chtějí vydělat a říkají nesmysly.

Teď to vypadá, že bitcoin nezadržitelně míří k 10 000 dolarům (217 000 korun). To ovšem neznamená, že to tak skutečně bude. Když se ale podíváme na dosavadní letošní růst, nebyl by to vůbec žádný div.

Rozhodně se s klidným svědomím nedá nikomu doporučit, aby do bitcoinu vložil své životní úspory. Na druhou stranu ono to k tomu trochu svádí. Vždyť před pěti lety bitcoin nestál ani 13 dolarů. Kdybyste tehdy investovali svých asi 1500 korun, máte jich dnes milión.

