Volební kampaň ANO: Babišovo bla bla bla, které je tak blbé, že by mohlo být v učebnicích

Volební klip ANO: Andrej Babiš vs. tradiční politik

Andrej Babiš zahájil na Twitteru volební kampaň svého politického hnití (nejde o překlep). Jeho volební reklama je tak blbá, že by mohla být v učebnicích. Vedle totální stupidity ale nové Babišovo video ukazuje na absolutní pohrdání voličem a totální absenci programu.

Podobně jako Trump, i Babiš užívá Twitter. V pátek na něm rozjel volební kampaň svého hnití ANO, a jako pamětník mohu kompetentně prohlásit, že podobný blábol nezazněl v českém veřejném prostoru od chvíle, kdy soudruh Milouš Jakeš - tehdy Babišův stranický kolega, partajgenossen v KSČ, pronesl svou památnou řeč na Červeném Hrádku. „Milion, dva miliony berou!“

Andrej nyní Jakeše nesporně trhnul. Když se podíváme na jeho klip, je stupidita až dechberoucí. Nejprve se na obrazovce objeví „tradiční politik“. Andrej totiž, po těch čtyřech letech ve vládě a na postu ministra financí, není žádný politik, že. No a ten tradiční politik blábolí. Doslova deklamuje - místo hlavy smajlík, který se mračí - slova „Bla bla bla. Bla bla bla“. Do toho vpadá Andrej: "Vy mu rozumíte? Já ani slovo! Blábolení jsme od tradičních politiků slyšeli spoustu. Nic jinýho totiž neumí. Nikdy nepřestanu bojovat proti politickým blábolům. Bez vás to ale nedáme." Následně se v obraze objevuje heslo MAKAT A NEBLÁBOLIT.

Pak pokračuje hlas jako z agitky Svědků Jehovových: "Změny dotáhneme! Teď, anebo nikdy! ANO, bude líp!"

Když pomineme dementní obrazovou i textovou stránku reklamy a zaměříme se bez emocí na její obsah, dojdeme k tomu, že Babiš (nebo Marek Prchal, nevím, kdo to video vymyslel) už definitivně ztrácejí soudnost. Celá reklama se dá přepsat do vět:

- MOJI SOUPEŘI JSOU KOKOTI

- JÁ JSEM LEPŠÍ

- UMÍM PRACOVAT A NEBLÁBOLÍM

Žádný program, cíle, ideové teze, nic. Plivnutí na soupeře a pak nablblé chvástání, jak umí pracovat. Stran toho, jak Babiš umí pracovat, přitom ale existuje spousta důkazů, především nahrávek. Víme naprosto přesně, že Babiš umí ovlivňovat obsah svých deníků a že umí rozhodovat o tom, co kdy vyjde v novinách. Víme o tom, že Babiš umí vytáhnout z Evropské unie dotaci, na kterou nemá sebemenší nárok. A také víme, že v době, kdy byl Babiš ministrem financí, uměl zařídit, aby Finanční správa „klekla“ na jeho konkurenty. Takže - Babiš opravdu maká a neváhá pro svůj prospěch udělat i rozhodné kroky. I když konzervativnějšímu voliči by se to zdálo spíše jako handicap, Andyho sekta vidí, že jejich mesiáš je opravdový frajer.

No a konečně - že neblábolí - je bohapustá lež. Jeho blábol, když obhajoval v Parlamentě své tvrzení, že nekradl dotace, byl po Jakešově projevu největším blábolem v české politice. Tak bizarním, že z něj vznikl rapový remix. Takže co nám vlastně Babiš svým klipem říká? Sdělení zní: Umím krást a šidit a navíc lžu jak málokdo, tak mě kvůli tomu zvolte!