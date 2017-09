Mladí kuřáci to měli za bolševika lehčí!

„Pravidla hodnocení chování“ pardubické školy bratranců Veverkových jsou dojemným pokusem vnést do zlobení dětí jakýsi „právní řád“ a předem stanovit, jak bude za jaký přestupek dítě potrestáno. Mínusové, trestné body určuje tento výčet:

1 bod – chybí 1 pomůcka na 1 předmět, domácí úkol, žvýkaní, pozdní příchod do hodiny (po přestávce v době vyučování)2 body – chybí 2 a více pomůcek na jeden předmět, celá složka sešitů,– žákovská knížka (omluvená na začátku 1. hodiny), jedení při hodině (ne pití)3 body – vyrušování či nekázeň při hodině, nekázeň o přestávce, žák nepracuje, drzost, vulgarita, manipulace s mobilem při hodině, nepovolená manipulace se zařízením, úmyslné ničení majetku školy či ostatních osob4 body – uvedení vyučujícího v omyl, lhaní, opisování (i z mobilu), neomluvená žákovská knížka, hrubé porušení bezpečnostních pravidel a nerespektování pokynů všech zaměstnanců školy.



Prostě - celý trestní zákoník. Ovšem ve výchově dětí a udržování řádu školy samozřejmě není možné postihnout celou škálu možných prohřešků, takže onen bodový systém zůstává očividně neuplatnitelným pokusem o zavedení Řádu. Uvedu malý příklad ze svého dětství: Na základní škole jsem jako mladý chovatel držel doma v teráriu obrovské americké šváby, které jsem občas donášel do školy. Stačilo pustit švába o přestávce na lavici, a jekot spolužaček přilákal pedagogický dozor do minuty. Jak se dívám na bodový systém, tak tam nic takového jako vnášení švábů nenajdu - takže bych za své šváby asi neměl být trestán, protože nejsou v seznamu hříchů. To by ovšem znamenalo, že mé konání - vnášení švábů a jejich házení na spolužačky - je OK. Což si fakt nemyslím, že by byla pravda. Chápu, že spolužačky mají právo nemít za krkem švába. Takže kdyby jim v Pardubicích do té školy chodil malý Jiříček, nemohli by ho za ty šváby potrestat, byť jejich vnášení do školy a házení spolužačkám do výstřihu by podle mého soudu u dětí fakt mělo nějaký menší trest vyvolat. Ale to jen na okraj: Důležitější je, že onen pardubický řád je neúměrně krutý. Nezná totiž jen mínusové body, ale také snížené známky z chování.

Cituji:

SNÍŽENÝ STUPEŇ CHOVÁNÍ – fyzické napadení spolužáka s následným lékařským ošetřením, jakékoliv (i slovní) napadení pedagoga či jiného zaměstnance školy, vnesení, použití nebo distribuce zakázaných předmětů a látek (například zbraň, pyrotechnika, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, pornografie, a jiné)

Takže amerického švába bych nenašel ani tady, ale zato tam vidím trest, který je podle mého soudu naprosto nevýchovný, tyranský a nesmyslný. Pokud si dobře přečtete, tak vidíte, že dvojku z chování napaří žáčkovi, který se nechá někde kolem školy přistihnout se zapálenou tabákovou cigaretou. A to je naprosto nepedagogické a škodlivé. Kouření dětí je extrémně nežádoucí jev, ale experimenty s cigaretami jsou u dětí mezi dvanácti a patnácti lety zcela běžné a samozřejmé. Kouření za školou je fenomen, kterým žijí celé generace pisatelů humorných příběhů ze žákovského prostředí. Podle pardubického „trestního kodexu“ však za něco takového hrozí dvojka z chování. A to je skutečný teror. Když si sedmák zapálí cigaretu, je to na pár facek, je to na stížnost k rodině, je to na poznámku, ne-li na třídní důtku. Dávat za takový naprosto masový a obvyklý experiment dítěti dvojku z chování, která s ním půjde do dalšího studia a bude mu komplikovat život, je zcela neadekvátní a přehnané. Bohužel - podobná represe je minimálně v Pardubicích chápána jako cosi pozitivního. Ve skutečnosti má podobný přístup zcela negativní konsekvence. Jednak příliš poškodí potrestaného, druhak zvýší atraktivitu trestaného chování pro všechny frajery a siláky v celé třídě. Pokud Pepa dostal dvojku z chování za cigaretu, tak si jí musí dát Karel samozřejmě taky, když je to tak velké dobrodružství, že za to dávají dvojky z chování! Takže jistě dobře míněná represe tabák naopak pro děti zatraktivní. Nesnáším, když někdo s dojetím vzpomíná na minulý režim. Stran dětských kuřáků ale musíme objektivně přiznat, že za bolševika to měli mladí kuřáci fakt lehčí. Já za kouření na WC míval (na gymnáziu) pravidelně třídní důtku. Kdyby mě na tom WC chytli s cigaretou za „právních podmínek“ pardubické školy, měl jsem z chování čtyřku (čtyřikrát za pololetí mne chytli téměř každý půlrok) a nejspíš bych vůbec neodmaturoval, takže by bylo v téhle zemi o jednoho novináře míň. Kolik mladých talentů tak nesmyslná represe zadupe do země a nedovolí jim vystudovat? Kolik nadějných žáků zadupe tahle válka proti tabáku do země? A má takové trestání za zcela banální dětský experiment nějaký smysl? Já si opravdu myslím, že ne!