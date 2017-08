Budeme legalizovat znásilnění a sadistické sexuální mučení?

Marie Feryna vznesla požadavek na zrovnoprávnění pedofilů a pedofilie. Jde v podstatě o požadavek na to, aby pedofilní deviant mohl a směl použít nějaké dítě ke svému sexuálnímu uspokojení. Dítě, které s něčím podobným nesouhlasí, dítě, jež pedofil použije jako živou hračku, jako objekt, který mu poslouží k dosažení orgasmu.

Že je takový požadavek naprosto nepřípustný, není asi třeba zdůrazňovat. Drzost a neomalenost advokátky úchylů zašly tak daleko, že by se těžko našel někdo, kdo by s ní souhlasil. Já jsem její požadavek ale do důsledků promyslel a najednou mám pocit, že paní Feryna otevřela láhev s džinem. Ne s tou kořalkou, ale s tím duchem. Duchem, jenž ničí vše okolo. Protože není možné „obětovat“ jen děti. Není možné navrhovat, aby děti směly být používány jako sexuální hračky deviantů, a přitom se těšit pohodě a bezpečí někde v teploučku.

Totéž co pedofilové totiž dělají i jiné odrůdy deviantů — jmenovitě sexuální agresoři a sadisté. Podobně jako pedofil i znásilňovač či sadista prostě použije tělo druhého člověka — sice dospělého, ale to je jedno — k vlastnímu sexuálnímu uspokojení bez ohledu na názor a potřeby znásilňovaného či mučeného. Pedofil, sadista i agresor prostě jednají s druhou lidskou bytostí jako s objektem. Proto kromě pedofilů by měla milostivá paní hájit i práva sadistů a znásilňovačů.

Takže — pokud paní Feryna myslí svůj návrh vážně, mám následující nápad: Mám pár známých černých feťáků, kteří jsou sadisticky orientovaní a kteří si rádi pohrajou s letovačkou a štípačkami. Dělá jim to dobře. A pokud to paní Feryna s tou legalizací pedofilie myslí vážně, měla by především ona sama uspokojit sadisty a agresory, měla by jim poskytnout svoje tělo stejně, jako chce poskytovat těla dětí pedofilům.

Takže, milá paní: Kdy a kam vás mohou mí deviantní přátelé přijít mučit a znásilnit? Anebo schvalujete sexuální násilí jen v momentě, kdy se děje na bezbranném dítěti, a sama chcete zůstat v bezpečí?