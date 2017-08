Dítě s basebalkou: Zavřete toho vlasteneckého tatínka!

Věc má dvě stránky: První je samotná činnost na videu zaznamenaná, druhá stránka celého problému je zveřejnění videa. Pojďme to rozebrat. Začněme od zveřejnění, neboť tam je problém jednodušší: Zveřejnění toho videa je zločin na dítěti, které je zachyceno. S největší pravděpodobností video zveřejnil sám jeho tvůrce, rodič - takže si nebude nikdo stěžovat.

Přesto, že kde není žalobce, není soudce, by měl v tomto případě zasáhnout stát, a zveřejnění té nahrávky by se mělo potrestat i v situaci, kdy si nikdo stěžovat nebude. Video může viset v kyberprostoru desítky let, a nikdo neví, jestli v roce 2037 nebude to dítě na škole terčem posměchu právě proto, že někdo tohle video vyloví z hlubin kyberprostoru.

To je ale ta jednodušší, méně komplikovaná záležitost. Druhý problém je zásadnější. Celé video je velmi nepřesvědčivé, působí strojeně a nahraně. „Jdeš zbít polštář? A budeš si představovat, že to je cikán nebo muslim?“, říká na začátku videa muž stojící mimo záběr. „Tak dej mu, pořádně. Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho,“ nabádá mužský hlas dítě. A dítě přičinlivě mlátí baseballovou pálkou do polštáře. Následuje další - očividně nahraná, předváděná - scénka: „Co to je?“ ptá se muž natáčející video. „Cikán,“ odpovídá dítě zjevně naučenou replikou. „A co jsou cikáni? Co? Řekni to...,“ vyžaduje kameraman připravenou repliku. A dítě vyhoví: „Jsou to zmrdi!“

Když si video (které pochopitelně na webu nezveřejňujeme) pouštím opakovaně, nahranost a umělost celé situace doslova bije do očí. Takže nejsem schopen ani odhadnout, která možnost platí: Buď je někdo skutečně takový rasistický idiot, že učí dítě mlátit do Romů, skutečně své dítě vychovává k násilí a nenávisti.

Ovšem video je ale tak podivné, že může také platit možnost přesně opačná: Že to celé naaranžoval nějaký dobrotrus, a vypustil na síť, aby ukázal, jak jsou ti Češi rasističtí. I kdyby se nakonec ukázalo, že platí možnost druhá, měl by mít ten člověk, co takhle dítě vychovává (ať už skutečně, nebo „jako z legrace“) malér. Protože takto explicitně vyzývat tak malé dítě násilí a učit ho nenávisti by nemělo být tolerováno, ani kdyby ten kameraman po natáčení děcku stokrát sdělil, že to byla jen hra.

Bez ohledu na to, jak to myslel, došlo k ohrožení mravní výchovy toho drobečka. Dítě se nesmí učit, aby někomu přelámalo kosti, ani kdyby byl tatínek opravdový nácek, ani kdyby to byl opravdový bojovník proti náckům. Takže resumé? Úkol policie je jasný: Vyhledat, identifikovat, obvinit, a především celou tu povedenou rodinku předat sociálce.