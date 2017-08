Muslimové v Česku: Podivný dvojí metr a tolerance terorismu

V pátek 21. července 2017 vykonal muslimský duchovní Ahmad Ragab v pražské mešitě páteční kázání na téma almužny, ale neopomněl se v něm zmínit i o současné situaci v Jeruzalémě, a to slovy: „Při tomto našem setkání nesmíme opomenout kategoricky odsoudit to, co se děje v požehnané mešitě al-Aksá, která je prvním místem, ke kterému se obraceli věřící při modlitbě, třetím nejposvátnějším místem, jednou z mešit, ke kterým směřují muslimští poutníci. Poprvé od okupace mešity al-Aksá asi před padesáti lety dokázala tato násilná okupace uzavřít mešitu al-Aksá minulý pátek a zakázala v ní konat páteční modlitbu, svolávání k modlitbě, rozbili všechny zámky Jižní mešity (al-Qiblí), Skalního dómu, kanceláří a způsobili v nich zkázu a jiné věci provedli na tomto posvátném místě. Imámové a modlící se to odmítli. Svolávají k modlitbě a modlí se vně zdí mešity al-Aksá. Vyzýváme muslimy a vlády Arabů a muslimů, příslušné instituce a celý svět, aby se zajímali o tuto záležitost. Aby odstranili tuto křivdu způsobenou muslimům, respektovali to, co je posvátné, a vrátili práva a posvátné věci těm, komu náleží. Prosíme Vznešeného Alláha, aby vrátil mešitu al-Aksá muslimům, aby ulevil našim bratrům v mešitě al-Aksá, v Palestině, na jakémkoli místě a aby dal zvítězit islámu a posílil muslimy.“

Záměrně tuto pasáž cituji celou, aby mne náhodou někdo z obhájců islamistů neoznačil za toho, kdo vytrhuje z kontextu věty. Jak vidíte, tak pražský muslimský duchovní v pátečním kázání neodsoudil muslimské teroristy, kteří zaútočili noži na izraelské policisty na třetím nejposvátnějším místě islámu, ale odsoudil izraelské úřady, že reagovaly na tento teroristický útok, a to ještě za použití polopravd.

Co je zásadní, je zjištění, že útočící palestinští teroristé použili zbraně, jež byly ukryty v mešitě. Český židovský web Eretz.cz o tom píše: „Další policejní videa ukazují, že zbraně, které teroristé použili, byly uschovány v mešitě. V důsledku tohoto teroristického útoku se izraelské bezpečnostní složky rozhodly umístit při vstupu na Chrámovou horu detektory kovů. Mají pro to dosti pádný důvod – teroristé a jejich pomocníci vnesli na Chrámovou horu batoh se zbraněmi, který si teroristé převzali v mešitě, a vyšli s ním odtamtud, aby se převlékli a pak vraždili.“

Izrael tedy reagoval svými opatřeními pouze na teroristický útok, jenž byl spáchán i díky pomoci někoho s oprávněným přístupem do mešity. Jak je tedy zřejmé, sami islamisté využili náboženskou stavbu k přípravě teroristického útoku. Izrael měl tedy oprávněné obavy z toho, co ještě mohou palestinští muslimové schovávat ve svých budovách, a provedl prohlídku. Ovšem pražskému duchovnímu zneužití mešity jako náboženského centra pro přípravu teroristického útoku nestálo za řeč, anebo mu to ani nevadí?

Český blogger Daniel Haslinger popsal ve svém komentáři (s odkazy na zdroje) i důvod, proč izraelská policie uzavřela Chrámovou horu: „Útočníci se vracejí stejným směrem – na Chrámovou horu, kam je již pronásledují další přivolaní policisté a vojáci. V následné přestřelce jsou útočníci zabiti. Ozbrojeni byli pistolí a dvěma malými samopaly. Začíná důkladné vyšetřování a rozbíhají se policejní akce. Uzavření celé Chrámové hory během pátečních modliteb s platností prozatím do neděle.“

Ovšem provozovatelé českých mešit to vše překrucují a prezentují prostým českým muslimům jako zlý agresívní útok židů na „chudáčky“ palestinské muslimy, kteří nic neprovedli. Z výše uvedeného kázání to vlastně i vyznívá, jako by izraelské úřady útočily na islám jako takový. Pikantní ovšem je, že titíž provozovatelé českých mešit se na svých webových stránkách určených české veřejnosti prezentují jako ti, již se chtějí kamarádit se židy...

Samotný závěr pátečního kázání z pražské mešity ovšem ve mně vyvolává dojem, že provozovatelům pražské mešity jde o více než jen o prostý náboženský život. Když totiž na konci kázání hovořil duchovní Ahmad Ragab o tom, že „prosíme Vznešeného Alláha, aby vrátil mešitu al-Aksá muslimům, aby ulevil našim bratrům v mešitě al-Aksá, v Palestině, na jakémkoli místě a aby dal zvítězit islámu a posílil muslimy“, tak si kladu otázku, jestli jde jen o prosté vyjádření duchovní touhy, nebo o vyjádření touhy po nastolení nadvlády islámu nad světem jako nábožensko-společenského systému. To si asi každý z přítomných muslimů vyložil po svém...

Jistě, svět není černobílý a stejně tak i konflikt na Blízkém východě má mnoho stínů a podob, ale to, co prezentují v českých mešitách, je jednostranný lživý obraz, který se neobjevil v české muslimské komunitě letos, ale je v ní přítomen již víc než 15 let. Například už v roce 2001 v obsáhlém článku Náboženská tolerance je nedělitelná varoval ředitel Židovského muzea Leo Pavlát před protižidovskou nenávistí šířenou v českých mešitách a stejně tak před několika roky rozbouřilo veřejné mínění zveřejnění několika nahrávek z brněnské mešity, které jsem tehdy získal a zveřejnil já sám osobně, v nichž policejní právníci jasně označili spáchání trestného činu hanobení etnické skupiny, národa a přesvědčení.

Je otázkou, jak se asi vyvíjejí mladí muslimové a myšlení české muslimské komunity, když jsou dlouhodobě vystaveni takové nenávistné propagandě? Abychom se jednou nedivili, až se z jejich řad zjeví nějaký český muslim obdoby muslimského teroristy z belgického židovského muzea v roce 2014.