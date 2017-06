Babiš slibem nezarmoutí: Od Pilného se distancoval, důchodci se mohou radovat. Anebo také ne... | Reflex.cz

Andrej Babiš, nejdůvěryhodnější politik v zemi, je názorově dost pružný. Snad jen Kalousek a Sobotka coby původci špatností jsou stálicí v jeho repertoáru. Aktuálně překvapil názorem na důchody – rád by, aby časem vystoupaly na 70 až 80 procent průměrné mzdy, tedy téměř dvojnásobek než dnes. Je to přání? Slib? Slibem své věrné voliče Andrej Babiš nikdy nezarmoutil.

Babiš nejspíš pouze žehlí předvolební „nešikovnost“ svého ministra Pilného, který okomentoval budoucnost penzí v Česku. Ten vcelku realisticky pravil, že pro jeho děti už stát peníze na důchody jen tak mít nebude a také, že i příští sedmdesátníci si budou muset přivydělávat. Důchodců bude hodně a pracujících málo. Žádná novinka.

Jenže z „žádné novinky“ se v předvolebním čase stává třaskavina a Andrej Babiš ji musí eliminovat. Chce volby vyhrát, nikoli vést realistickou debatu. Proto se v rozhovoru pro levicový deník Právo od Pilného distancoval. A co víc, důchody chce perspektivně dostat až na sedmdesát až osmdesát procent průměrné mzdy, což prý píše i ve své vizi Česka v roce 2035. Tu by měli mít hotovou a vytištěnou v polovině června. Snad se pak dozvíme, jak to zázračné finanční kouzlo udělá. Třeba znovu zavede nějaký spořící pilíř, která jeho vláda zrušila…

Dnes jsou důchody zhruba na čtyřiceti procentech hrubé průměrné mzdy. Průměrný důchod je 11 441 korun a veřejná penzijní kasa je přesto v mínusu třicet miliard (stát loni vyplatil na důchody 400 miliard a jejich zvýšení o pětistovku příští rok zvýší výdaje o dalších 21,6 miliardy). Odboráři by za ideální považovali poměr pětašedesát až sedmdesát procent průměrného výdělku (průměrný důchod cca dvacet tisíc korun). Andrej Babiš by – dle vyjádření v Právu - viděl poměr perspektivně dokonce na sedmdesáti až osmdesáti procentech průměrné mzdy (tedy kolem 23 tisíc).

Andrej Babiš ušel v penzijních výrocích dlouhou cestu. Od poměrně realistických až po vizionářské alias předvolební.

V roce 2013 s odkazem na padesátimiliardový schodek na penzijním státním účtu uvedl, že buď musí stát vybrat víc peněz anebo zvýšit věk odchodu do důchodu. A druhý „Nečasův“ důchodový pilíř podporoval, ovšem lidé by měli mít šanci z něj po určité době vystoupit.

V roce 2014 říkal, že chystané zrušení tohoto důchodového pilíře je chyba, ANO prý podlehlo při psaní koaliční smlouvy nátlaku sociálních demokratům. Zrušení pilíře jeho hnutí ANO následně podpořilo.

V roce 2015 jako ministr financí založil vlastní důchodovou komisi, alternativu té vládní. Poté, co mu experti předložili reformu v podobě rovného důchodu ve výši třiceti procent průměrné mzdy doplněnou zásluhovým pilířem, se od návrhu distancoval. Slibovanou reformu penzí nakonec nepředložil.

Nyní, v roce 2017 slibuje, že by chtěl dostat úroveň českých důchodů k sedmdesáti až osmdesáti procentům průměrné mzdy - pokud se brzy nedozvíme, že to ti novináři zase popletli. No nevolte ho!