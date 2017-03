Miloš Zeman považuje občany Česka za hlupáky. Boj o Hrad si však od nich nechá bez mrknutí oka zaplatit

Jeho prohlášení je totiž potřeba dočíst do důsledků, tedy i s tím, co nevyslovil. Zeman prohlásil, že se nebude účastnit v médiích žádných debat a ani nebude poskytovat rozhovory. Přitom ve skutečnosti už tak činí nyní a zjevně v tom chce i nadále pokračovat. Už v této době pravidelně poskytuje rozhovor jednomu rádiu, jednomu serveru a co nevidět k tomu přibude i jedna televize. A aby v ní nedošlo k nějakému faux pas, bude mu na jeho slovní smeče na televizní obrazovce nahrávat v roli moderátorky kancléřova manželka. Pokud by Zeman mínil svá slova vážně, měl by tyto své aktivity ukončit.

Zeman slíbil, že nebude komentovat a hodnotit své protikandidáty. Nevím, nakolik je prezident zásadově silný, aby tento těžký slib vydržel. Kampaň bude dlouhá a bude přituhovat a dle mého soudu je jen otázkou času, kdy mu ujedou nervy nebo se nechá vyprovokovat. Pak už to bude ráz naráz. Horší však je, že tuto špinavou „komentátorskou“ práci za něj může dělat jeho okolí, především mluvčí Jiří Ovčáček nebo šéf jeho prezidentské strany SPO Jan Veleba (a další). Ti žádný slib nedali, nicméně lze předpokládat, že nebudou sedět s rukama v klíně a celé léto a podzim jen přihlížet tomu, co se zde děje.

Třetím slibem bylo prohlášení, že nepovede žádnou osobní kampaň. To by se dalo i přeložit i tak, nepotřebuje žádné sponzorské peníze na billboardy, inzeráty v novinách, cesty za svými voliči a podobně. To ale neznamená že Miloš Zeman bude v dalších měsících sedět na Hradě nebo v Lánech a číst svého oblíbeného Káju Maříka. Prezident totiž bude i nadále křižovat republiku, plnit náměstí, auly, domovy důchodců, bude přestřihávat pásky a tak dále. Jenže si to nechá zaplatit od státu, respektive od krajů. Potažmo od daňových poplatníků, tedy i těch, kteří Zemana za prezidenta volit nebudou.

Ostatní kandidáti se těmito ohlášenými kroky mohou cítit dotčeni, a právem. Nejvíce dotčeni by však měli být občané České republiky, kterým takto Zeman dal najevo, co si o nich myslí. Tedy to, že mu ani nestojí za to, aby se s nimi podělil o své názory a vystavil je přímé konkurenci a kritice svých oponentů nebo médií.

Má-li Zeman takovou popularitu a chce se vyhýbat přímému střetu, měl by se vzdát i všech možností, které mu k možné kampani nabízí majestát jeho funkce. Například neměl by jezdit do krajů na účet krajských pokladen. Tyto výdaje (nechá si zaplatit ubytování, obědy, rauty, atd.) by měl platit ze svého nebo z fondu, do kterého by se skládali jeho příznivci a obdivovatelé. Zároveň by měl ukončit své tradiční promluvy pro vybraná média anebo naopak poskytovat rozhovory všem, kteří o ně požádají.

Média však mohou částečně Zemanovi jeho úder vrátit. A to tak, že významně omezí počet zpráv, které o něm napíšou. Budou ignorovat jeho krajské výlety a nebo tiskové konference jeho mluvčího. Vím, že to je těžké a dost dobře to nejde, ale Zeman už tady bezostyšně vyplazuje jazyk na kdekoho. Nehorší na tom však je to, že se mu na výplatu skládají všichni daňoví poplatníci. Tedy i ti, který hlava státu hluboce pohrdá. A není jich málo. Ti by mu to měli u příštích voleb sečíst.