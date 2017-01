Nesouhlasíš s Izraelem? Tak zapal synagogu!

Německý soud přinesl rozhodnutí, které lze chápat jako plné přitakání antisemitismu, antisemitskému násilí a žhářským útokům na židovské cíle. Rozsudek je anticivilizační, a pokud naše civilizace pod náporem z islámských zemí skutečně klekne, bude to díky právě takovým rozsudkům.

Koncem července roku 2014 se někdo pokusil zapálit synagogu ve městě Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku. Je jistě jen shodou okolností, že tuhle synagogu vypálili nacisté v průběhu Křišťálové noci. Tři muži ve věku 20, 26 a 31 let hodili na dveře místní synagogy lahve s Molotovovým koktejlem. Policie je brzy dopadla a oni dostali v únoru 2015 podmínku a nějaké veřejně prospěšné práce. Což je za žhářský útok nebývale nízký trest. Přestože šlo očividně o antisemitský útok, zemský soud tuto motivaci pachatelů odmítl a prohlásil, že muže vedl nesouhlas s politikou státu Izrael v Gaze.

Výrok to byl zcela skandální, nepřijatelný, nyní však byl potvrzen dokonce potvrzen výrokem příslušného německého vrchního zemského soudu. Ani vrchní soud neshledal na útoku proti synagoze nic antisemitského, a i on viděl jednání žhářů jako protest proti politice Izraele v Gaze. Proto původní více než shovívavý výrok oblastního soudu potvrdil a žháři nebudou muset do vězení.

Soud tak určil axiom, že žhářský útok na svatostánek může být protestem proti politice nějaké konkrétní země. Ať vás ale ani nenapadne jít na protest proti politice Islámského státu zapálit mešitu! Tam by šlo nejen o žhářství, ale také byste byli souzeni za útok z nenávisti, a vězení by vás neminulo! Evropa se totiž znovu začíná dívat na Židy jako na nerovnoprávné a neplnohodnotné lidi. Takže zatímco i výroky proti islámu jsou přísně trestány, žhářský útok na synagogu je podle Němců v podstatě OK.

Žijeme v Evropě, kde když naházíte před mešitu kousky slaniny, jdete do vězení a jste tam ubiti muslimskými vězni - jak se stalo nedávnou ve Velké Británii. Zato když zapálíte synagogu, tak vás soud v podstatě pardonuje. Nárůst antisemitismu maskovaného za „odpor k politice státu Izrael“ je alarmující a tato causa jasně ukazuje, že v Německu jsou dosud živí démoni nacismu.