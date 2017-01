Prognóza pro rok 2017: Rozdělené Česko, Evropa spáchá sebevraždu, Trump zaboduje

V případě Česka je dvojice Andrej Babiš a Miloš Zeman zárukou, že naše společnost i politická scéna budou nadále zásadně rozděleny a nebudou spolupracovat. Může se to dokonce ještě prohloubit.

Rozdělené Česko

Do voleb do Poslanecké sněmovny (pokud proběhnou v řádném termínu) zbývá necelých 11 měsíců a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v nich dokázal někdo hnutí ANO porazit. Jinou otázkou je, jaká pak vznikne vládnoucí koalice. To už nemusí být pro Andreje Babiše tak výhodné.

Musel by se stát zázrak, aby letos dokázala posílit nemastná a neslaná ČSSD. Sociální demokracie, historicky nejtradičnější strana země, je vnitřně rozložená. I když se to snaží ze všech sil zamaskovat. Všichni tuší, že v čele s Bohuslavem Sobotkou se to změnit nemůže. Musí si ale přetrpět (to tak politické strany ze setrvačnosti dělají) další porážku, aby začala něco skutečně měnit. Její propagovaná modernizace neexistuje a pro mladé a městské lidi není přitažlivá.

Překvapením sněmovních voleb, pokud do nich půjde naplno, se může stát hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Bude ale záležet na tom, zda nakonec do nich půjde samotné či s někým v koalici.

Podcenit se nedá (tím, že se může dostat do sněmovny) ani Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, protože ozvěny evropské migrace a islamismu budou nadále existovat i u nás. Okamura se dokázal zbavit zbytků původního Úsvitu přímé demokracie a islamofobové typu Martina Konvičky rychle vyšuměli.

Pro pravici to bude letos hodně složité. Je příliš atomizovaná, bez hegemona.

ODS do Poslanecké sněmovny půjde, ale žádný zázrak to nebude. U TOP 09 musí Miroslav Kalousek vymyslet nějaký biblický zázrak, aby dopadla ve volbách uspokojivě. Realisté Petra Robejška by sice zabodovat mohli, ale zatím není jasné, co si o nich myslet. Přílišné otálení může zničit jejich plány.

Hledá se hradní pán

Celý tento rok nás bude pronásledovat i kampaň k prezidentským volbám, které se mají uskutečnit v lednu 2018.

Pokud se rozhodne kandidovat Miloš Zeman, bude mít za pomoci Andreje Babiše (ten ale může překvapit volbou vlastního kandidáta), části sociální demokracie, komunistů, přátel Ruska a antiislamistů velké šanci na znovuzvolení.

Prognózy v tomto případě bývají ošidné, ale kandidát, který by případně dokázal Zemana porazit, se nám zatím nepředstavil. Možná se ještě objeví, ale třeba Michal Horáček to není. Moc času ani v tomto případě nezbývá. Silný vyzyvatel Zemana by se musel objevit nejpozději v průběhu jara.

Zcela jiná situace nastane, pokud se prezident rozhodne nekandidovat. Přece jenom není úplně zdravý. Máme se to dozvědět v březnu. Pak se otevřou šance i pro možné stranické kandidáty a některé výrazné osobnosti.

Boj o post prezidenta naplno vypukne v březnu a bude se plést i do sněmovních voleb, což ještě v Česku zvýší napětí. Z tohoto pohledu to bude letos rozhodně pořádný „mazec“.

Evropa v útlumu

Velmi rozsáhle by se dala analyzovat nastávající situace v Evropě. Bohužel zde to můžeme zkrátit, protože je zjevné, že sebevražda kontinentu pokračuje.

Evropská komise či Evropský parlament nejsou schopny adekvátně reagovat na jakoukoli výzvu současnosti a v některých směrech připomínají „klub neschopných“, který si už také dlouho platíme. Tím je OSN.

Bude zahájen Brexit, odchod Velké Británie z EU a to nebude nijak příjemná záležitost.

Skutečným problémem s velkými dopady ale bude i letos nezvládnutá migrace, radikalizace statisíců evropských muslimů a s tím spojený terorismus. Evropu bude sužovat dál. A to je jedno z nejhorších konstatování pro tento rok.

Pokud bude navíc zvolena Angela Merkelová a stane se na podzim opět kancléřkou, Německo zabetonuje na kontinentu to, co by bylo potřeba změnit. Symbolický mráz tak nebude přicházet pouze (a tradičně) z Kremlu, ale také z Berlína. Můžeme k nim přidat i Brusel (ten evropský, ne belgický).

Osvěžením a příjemným překvapením může být francouzský republikán François Fillon, pokud by v květnu vyhrál prezidentské volby. Bylo by potřebné, aby někdo začal přebíjet Merkelovou.

Trump zaboduje

Celý svět s velkým napětím očekává lednový nástup Donalda J. Trumpa do funkce amerického prezidenta. Podobnou hlavu státu Amerika ještě neměla. Se vším všudy.

Trump má dvě obrovské výhody: Barack Obama byl jednoznačně falešný prorok a selhal. A nový prezident může jen pozitivně překvapovat, protože jsou s ním mnohdy (často neoprávněně) spojovány negativní konotace.

Dá se očekávat, že Trump přistřihne křidýlka Číně v její nekonečné rozpínavosti. Jak ekonomické, tak velmocenské i vojenské.

Nastolení lepších vztahů Ameriky s Ruskem a Vladimirem Putinem by mohlo alespoň na chvíli (dlouhodobě těžko) přinést nějaké výsledky na rozbouřeném Blízkém a Středním východě. Nečekejme od toho ale žádné zázraky.

Situace především v rozsáhlých částech Afriky a Asie je totiž na pokraji katastrofy a vymyká se možnostem velmocí řešit ji s jednoznačně pozitivními a dlouhodobými výsledky.

Rebelie radikálních muslimů všech odrůd bude pokračovat, což bude dál pohánět kola migrace především do Evropy. Sunnitský a ší´itský islám budou dál soupeřit, což se projeví spory, válkami a konflikty. Írán neustane ve své nepřijatelné jaderné politice. Kurdové budou pořád směřovat k vlastnímu státu, což způsobí v budoucnosti velkou válku s Tureckem, členem NATO. Rozvrácených států neubude.

Na podobné problémy už nebude stačit ani to, když se Spojené státy, Rusko a Čína domluví.

Třetí světová válka, jak někteří prorokují, v roce 2017 s největší pravděpodobností ale nevypukne. Jenže dnešní svět je tak strašně těkavý a nejistý, jako už dlouho ne.

Šťastný a veselý Nový rok? Rád bych ho všem popřál. Jenže na globálním obzoru se spíše rýsují „Černí jezdci“, jak je známe ze slavného Pána prstenů. A ti šířili jenom zlo.