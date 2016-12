Ze zákona zavřeno. Jak za bolševika...

Vydal jsem se na Štědrý den odpoledne prověřit, zda obchodníci na Praze 6 dodržují nový socialisticko - buzerační zákon o omezení prodejní doby na vánoční svátky. Bohoušovi s Andrejem se to fakt povedlo, takhle prázdné ulice jsem viděl naposledy za bolševika.

Především musím přiznat, že na Vánoce jsem na Štědrý den už nepotřeboval nic koupit. Skromný počet mnou obdarovaných má připravené dárky už dlouho, já si na svátky nakoupil pro své skromné osamělé oslavy trochu jídla už v pátek odpoledne, a teď jsem vyrazil - nestydím se přiznat - prudit. Posoudit a zhodnotit, kam nový nemarxistický zákon posunul realitu.

Vyrazil jsem směrem k samoobsluze. Je to obchod, kde jsem kromě papírových kapesníčků, toaletního papíru a tvarohu nikdy nenašel nic použitelného, natož k jídlu. Přesto - kdyby náhodou měl někdo potřebu na Štědrý večer kupovat toaletní papír, měl by smůlu. Supermarket byl zavřený, v souladu se zákonem. Potloukal jsem se okolo, než zakvičely brzdy a před sámoškou zastavil golf. Z něj vyběhl mladý muž, zacloumal dveřmi obchodu, potřásl hlavou a zase odjel. To byl jediný příznak života na celém Kulaťáku a jeho okolí.

Vydal jsem se tedy k Čongovi, ale už jsem předem tušil, že bude taky zavřeno. Je to velký krám, určitě nad 200 metrů. A taky zavřeno měl. A aby se to nepletlo, tak zavřel i Dong, vedlejší malá vietnamská zelenina, protože proč by se snažil, když konkurenci vyřadil z provozu zákon. Ubalil jsem si cigaretu a vyčkával. Skutečně za pár minut dorazila starší žena, i ona zacloumala dveřmi, potřásla hlavou a odešla. Jinak jsem na jindy tak lidnatém Kulaťáku a jeho okolí neviděl vůbec nikoho. Ten nemarxistický nesmysl, podle kterého si nesmíme na Štědrý večer odpoledne nakoupit, vylidnil město jak ebola.

Vracel jsem se domů a přemýšlel, kdy jsem naposledy o Vánocích viděl tak strašlivě liduprázdné město, jako dnes. A vyšlo mi, že za bolševika. Andrejovi s Bohoušem se podařilo jejich postbolševickým zákonem o omezení vánočního prodeje vráti do ulic atmosféru reálného socialismu. Oběma soudruhů proto gratuluji.

Zároveň bych chtěl upozornit pány kontrolory z Inspektorátu práce, že jsem tento článek psal sice na Štědrý den, ale u sebe doma, kde to rozhodně nemá 200 metrů čtverečních, ale mnohem míň. Tak prosím úřady: Neposílejte do Reflexu kontrolu, že pracuju o Vánocíh, pracuji jen z malé provozovny a článek mi neplatí hotově, takže nepodléhá ani EET, ani vánočnímu omezení. Zatím...