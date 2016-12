Vánoční úvěry na dárky? Produkt pro slabomyslné!

Na Mikuláše Česká televize zveřejnila naprosto pekelná čísla o finanční uvážlivosti našeho národa. Je těžké si to přiznat, ale podle svědectví statistik jsme národ poloblbů. Více než milion lidí si letos vzalo půjčku na fakt dobrou investici - na vánoční dárky.

Léta zpracovávám téma dlužníků a exekucí, takže jsem zvyklý, že se mezi námi najdou spoluobčané se zcela slaboduchým přístupem k penězům, bez respektu k práci, kterou peníze představují, a bez sebemenší finanční gramotnosti. Když však o takových lidech víte, nemáte je spočítané - a tak se optimisticky domníváte, že jsou výjimeční.

Nyní ČT přinesla předvánoční „velká“ čísla za celou republiku, a ta smrdí opravdovým malérem, nebo přinejmenším opravdovou ostudou. V našem národě je prostě hodně hloupejch lidí. Na vánoční dárky - tedy z toho nejnesmyslnějšího existujícího důvodu - se letos zadlužilo více než milion našich spoluobčanů. Ne, to samozřejmě není deset procent populace, ale víc, protože mladistvým a dětem nikdo půjčku nedá. To je tak jedna osmina populace - a ta si vzala naprosto sebevražedný úvěr, přestože exekutorská tématika je jednou z mediálně nejsledovanějších nespravedlností v zemi.

Jedna osmina lidí není schopná pochopit, že půjčovat si na konzum je jistá cesta do dluhové pasti. Že půjčky si bere člověk na investice, co mu budou vydělávat, případně na byt či barák, ve kterém bude bydlet, a bude si hypotékou splácet vlastní střechu nad hlavou na stáří. Osmina našich spoluobčanů si nedá dohromady, že když teď dostanou na ruku dvacet tisíc, tak že je budou muset další dva roky po litru měsíčně splácet. Osmina našich spoluobčanů má problémy si spočítat, zda ty další dva roky budou mít na splátky, protože oni teď potřebují na dárky, na které nemají peníze.

Je samozřejmě možné zavádět finanční gramotnost jako výukový předmět na základní škole, je možné dělat kampaně proti zadlužování, zakládat poradny, dělat osvětu a spoustu podobných ušlechtilých činností, případně pak chránit dlužníky zákonem. Ten - zpřísněný a chránící dlužníky - ostatně nově platí. Ale stejně to není nic platné a lidé se dokola zadlužují kvůli konzumu a padají po desetitisících do dluhových pastí. Takže cesta musí být jiná. Podle mého soudu by měla nastoupit psychiatrie.

Máme - celá Evropa - velmi měkká měřítka svéprávnosti. Ty bychom měli trochu zpřísnit. A občana, který je potřetí v exekuci, jednoduše prohlásit za nesvéprávného ve finančních otázkách, vzít mu občanku a přidělit opatrovníka, aby si prostě už další půjčky nikdy vzít nemohli. Možná to zní krutě, ale člověk, který se zadluží, aby měl na vánoční dárky, je natolik mentálně zaostalý, že ve vší vážnosti není plně zodpovědný za své činy.