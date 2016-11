Po hypoteční horečce přijde dlužnická kocovina aneb Když bankéře střídají exekutoři

Finanční ústavy tím reagující na novelu zákona o spotřebitelském úvěru, díky níž budou moci lidé dříve a bez sankcí hypotéku splácet. Na úvod dojde ke zvýšení úroků minimálně o půl procenta a další zdražení nejspíš bude následovat i v dalších měsících. Financování vlastního bydlení se tak prodraží.

Na povrch tak vyplují i záležitosti, o kterých se v minulých měsících moc nemluvilo. Asi se moc nehodily do krámu. Ale pojmenujme je jasně: nemalé množství lidí bude mít se splácením hypoték problémy a někteří bohužel o své nedoplacené byty či domy přijdou.

Podle aktuálních statistik však zatím vše vypadá jako uprostřed kvetoucích zahrad. Banky i ministerstvo pro místní rozvoj předpokládají, že v letošním roce se poskytne rekordní množství hypoték v rekordním objemu. Vzduchem lítá i astronomická částka 200 miliard korun. Hned se k nim přidávají developeři a všichni společně jako přes kolovrátek melou svoji mantru o tom, že za hypotečním boomem stojí nízké úrokové sazby, dobrá kondice české ekonomiky a z ní plynoucí důvěra lidí ve vlastní budoucnost, ale i také hlad po pořízení vlastního bydlení. Pravda přitom už tak růžová není.

Kondice české ekonomiky už nikterak hvězdná není. Hospodářství vyčerpalo všechny impulsy plynoucí z intervence ČNB stejně jako z propadu cen ropy. Žádné další tu nejsou, proto ekonomika už neroste o čtyři a více procent, ale maximálně o dvě procenta. Skončí-li režim intervencí a nebo dojde-li ke zdražení ropy, růst ekonomiky bude ještě nižší se všemi důsledky.

Zároveň nikdo neví, jaké vlivy budou působit na ekonomiku ve světě, například po nástupu nového amerického prezidenta. Dříve nebo později je ve svých talířích ucítí i Češi. Optimismus pak může zmizet ze dne na den, ale co s milionovými hypotékami na krku?

Problém spočívá v tom, že v uplynulých měsících si na hypotéku sáhli lidé, kteří by ji za normálních okolností nedostali. Ale banky bojovaly o každého klienta a tak půjčili opravdu takřka všem. Po zvýšení úroků však nastane problém. Řada lidí bude mít problémy se splácením hypotéky a to ještě nemluvím o tom, že někteří z nich třeba přijdou v důsledku propadu ekonomického cyklu o práci a tudíž i stabilní příjem. Kdo jim pomůže?

Developer, který je lákal na to, že levnější byty už nebudou anebo banka, která jim sama peníze přinesla až pod nos do obýváků a skoro na nic se neptala? Ha ha, nikdo z nich. Developer si umyje ruce, peníze už má v suchu, tak se starat nebude. Potíž, ale mnohem menší, bude mít banka. Ta to nejprve zkusí s dlužníkem po dobrém a když to nepůjde, přeprodá jeho dluh někomu jinému, většinou exekutorovi nebo nějaké vymahačské firmě. Z dlužníka pak budou lítat chlupy a v krajním případě skončí na dlažbě a jeho byt si koupí někdo jiný.

Hypoteční boom měl (a zatím ještě má) i jinou svou podobu a tou jsou rostoucí ceny domů a bytů. Například v Praze se téměř nic nového kvůli legislativní blokádě nestaví, proto se ceny šplhají do astronomických výšek. Nabízené byty jsou pak pro většinu lidí nedostupné a zkupují je investoři, kteří je pak nabízejí k pronájmu. Jde zhruba o 25 až 35 procent z množství prodaných bytů. Tohle jen ten hlad po vlastním bydlení, jak o něm píšou marketingové brožury developerů.

Dalším počinem jsou zásahy České národní banky, která bankám doporučuje zpřísnit pravidla pro poskytnutí hypoték. Od jara bude platit, že když si někdo bude chtít koupit byt, bude muset mít minimálně 15 či 20 procent z ceny ve vlastních zdrojích. Pro příklad, bude-li si chtít koupit mladá rodina byt v Praze o 50 metrech čtverečních (dle statistik by činila cena cca 3 miliony korun), bude muset mít naspořeno cca 600 tisíc korun. To aby mladí už začali šetřit...

Banky zatím říkají, že procento nesplácených hypoték je nízké. Statistiky České národní banky jim zatím dávají za pravdu. To se ale brzy změní. Ostatně banky už se v tajnosti chystají, že brzy mohou nastat problémy a školí pro dlužníky a neplatiče své poradce. Protože, kdo je připraven, není překvapen. A jsou na to připraveny desítky, stovky nebo možná tisíce Čechů?