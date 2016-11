Pivo platit jen kartou? Nevídané! Páni poslanci, snad to neprojde!

Podle národního koordinátora (ponechme bizarní název této funkce – myslel jsem, že „národním“ státům již dávno odzvonilo a že je to koordinátor pro všechny občany ČR, nejen pro český či jaký národ) Vobořila by se tak omezila dostupnost a spotřeba návykových látek mezi dětmi. Policejní kontroly totiž ukazují, že děti mají v České republice k alkoholu blízko.

In media res: Je to další nepromyšlená legislativní fantasmagorie! V hospodě se bude moci platit jen kartou? Třeba jedno pivo nebo dvě deci vína? A co ty poplatky bankám? Kdo je uhradí? Pan koordinátor to jistě nebude, ani vláda, budeme to zase my všichni, kterým by se poplatky rozpustily do našich útrat.

A co senioři a seniorky, pane národní koordinátore? To si 75letý dědeček bude pořizovat kartu, aby mohl jít na pivko? Kartu nemá ani leckterý pražský senior, natožpak někde na Bruntálsku, či dokonce v Brně-Bystrci.

Pro malé hostinské a kavárníky by to po EET byla další citelná rána.

Boj proti pití mladých je správný, ale tohle je slepá cesta, milá vládo.

Slušný a rozumný hospodský dětem nenalévá už dnes! Zbytek to bude, žel, dále obcházet. Není to nijak složité — koupí jim pivo, vodku s džusem či cigarety někdo starší s kartou.

Již dnes zakazuje a relativně přísně sankcionuje podávání alkoholických nápojů mladistvým zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

V ČR se zakazuje nejen prodávat, ale i podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Stejně tak je mj. roky zakázáno na všech akcích určených osobám mladším 18 let prodávat i podávat veškeré alkoholické nápoje.

Tomu, kdo dnes prodá tabákový výrobek, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj osobě mladší 18 let anebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, hrozí pokuta 50 000 až do 500 000 Kč. V posledních letech zde došlo k nárůstu zákonné výše pokut, což shledávám adekvátním. Navíc v Česku lze již dnes uložit provozovateli, který prodává alkohol mladistvým, zákaz činnosti až na dobu dvou let.

Podtrženo a sečteno – zákonné sankce jsou zde už dnes dostačené, jen je zapotřebí důsledněji aplikovat.

Návrh ohledně povinné platby kartou mi přijde zbytečný a postihující řadu poctivých hostinských i jejich slušných, a hlavně dospělých hostů.