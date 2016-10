Pravda o imigrantech z úst vysokého úředníka

Abych předešel případným skandálním odhalením: Ano, úředníka, o němž píšu, znám přes dvacet let osobně a pojí nás přátelské vztahy. To mne však nikdy nevedlo k tomu, abych o Tomáši Haišmanovi psal. I nyní o něm píšu ne proto, že jsme přátelé, ale pro jeho čin slov, na která veřejnost od „někoho od vlády“ čekala.

Platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot uspořádala v Praze seminář na téma, jež nese v názvu. Na téma integrace imigrantů do naší společnosti. Semináře se zúčastnil i ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra doktor Tomáš Haišman. Mimo jiné pronesl vcelku zásadní prohlášení: „Proud, se kterým jsme se loni setkali — a můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme —, je celý od začátku do konce proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí.“

Toto tvrzení, po pravdě, není ani nové, ani překvapující. To, co je překvapující a zaznamenáníhodné, je skutečnost, že tuhle nesluníčkářskou a politicky nekorektní pravdu konečně řekl nahlas někdo z „věrchušky“. Ne nějaký poťapaný aktivista, jejž lze odmávnout rukou, vymluvit se na jeho neinformovanost anebo ho obvinit z fašismu. Tentokrát to řekl člověk, který dlouhá desetiletí řídí českou azylovou politiku a má k otázkám migrace asi nejlepší informační zdroje, jež vůbec mohou existovat.

Názor, že příchozí do Evropy nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí imigranti, je zcela zásadní pro naše chápání diskursu celého dění. Uprchlíci přestanou prchat v první bezpečné zemi, dále směrem do Evropy ale už pokračují jako ekonomičtí imigranti. Pravda sice evidentní, ale nelíbivá, nekorektní a donedávna nemyslitelná v řeči nějakého oficiálního činovníka. Jediný, kdo se dosud podobně jednoznačně vyjadřoval, byl Miloš Zeman — a u něj nikdy nevíte, jestli jde jen o vtipný bonmot, nebo virózu. To, co řekl Tomáš Haišman, je proto podle mého názoru mezníkem v nazírání na migrační krizi. Takže mu minimálně za sebe, ale spíše za všechny migrační realisty děkuju, že tu nelíbivou pravdu řekl nahlas. A budu se jí držet. Takže pro všechny mé příští texty: Nejsou to uprchlíci, ti příchozí, ale ekonomičtí migranti.