Petr Štěpánek: Je jedno, kdo zabil lidi v letadle nad Ukrajinou!

Kandidát do Senátu za tuzemskou a téměř neviditelnou kopii německé AfD, Alternativu pro českou republiku Petr Štěpánek, si na Svatého Václava odpoledne uslintl na svůj Facebook:

„Ono to je vlastně tak trochu jedno, který Voloďa zmáčknul čudlík, kterým nad Ukrajinou sestřelil malajsijské letadlo. Jestli to byl Voloďa ukrajinský, ruský, proukrajinský či proruský. Každý, kdo má v hlavě mozek a sleduje nepředpojatě světové dění, přece od prvopočátku ví, že politickou odpovědnost za sestřelení civilního letadla, stejně jako odpovědnost za rozvrácení Ukrajiny, zničení Donbasu, odtržení Krymu, tisíce mrtvých a miliony uprchlých nesou politici Evropské unie a Obamova administrativa.“

Jasný - jednak tedy zabil ty lidi Obama, a druhak je vlastně úplně jedno, kdo je lidi zabil. Hovadské, cynické a sprosté prohlášení, které pana Štěpánka degraduje někam mezi Adama B. Bartoše a Tomáše Vandase. Hláška má hned dva aspekty - politický a lidský.

Prvně ten politický: Přihřívat si svou protiamerickou polívčičku, kterou Štěpánek klohní spolu s antiimigračními hesly, je pro pana Štěpánka přijatelné skutečně kdykoliv. Nezastaví se ani nad tím, že zneužívá tři sta zavražděných nevinných obětí, a napadne Obamu i za to, co zcela zjevně udělat nemohl a nenese za to ani stín odpovědnosti. Činit amerického prezidenta odpovědným za raketu vystřelenou Putinovými vojáky je čirý kretenismus.

Druhý rozměr prohlášení je lidský. Štěpánkovi je jedno, kdo zabil tři sta nevinných lidí. Je mu to lhostejné, ten, který z ruských vojáků zmáčl odpalovací tlačítko, je vlastně nevinný, protože politickou odpovědnost nese Obama, protože je Američan. Je mu úplně jedno, kdo je vrah, vždyť ty lidi jsou stejně mrtví a nemůžou se bránit, aby je blbečci z bývalých ruských satelitů nezneužívali ke své politické sebepropagaci.

Pan Štěpánek prostě dokázal, že je mravní kretén - nijak jinak nelze člověka, kterému „je jedno“ třistanásobná vražda, nazvat. Ale volby jsou ještě daleko - takže doufám, že do nich Štěpánek ještě stačí popřít holocaust a obvinit z něj Američany.