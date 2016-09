S Olivií Žižkovou zpíval celý Václavák... A volalo se po seznamech vlastizrádců

Na pódiu pod sochou svatého Václava, na jednom z nejsymboličtějších míst Prahy, začala v sobotu odpoledne akce "Czexit - boj za naši kulturu a bezpečnou zem". Svolali ji antiislamisté, krátkým koncertem ji zahájil Tomáš Ortel, a po něm zpívala i Olivie Žižková. Přišlo - dle odhadů ČTK - asi tři sta lidí, kteří zaplnili horní část náměstí pod sochou. Tedy nic, co by stálo za až zas tak velkou pozornost.

Šokující jsou na celé akci dvě věci. První je řešitelná - třeba trestním stíháním, pachatel je jasný. Z pódia totiž zaznělo, že by měly vzniknout seznamy vlastizrádců, kteří pomáhají migrantům. Požadavek na zplynování těchto vlastizrádců nezazněl výslovně, ale byl citelný v kontextu prohlášení. Nejde o žádný přeslech či hoax, referovala o tom i ČTK.

Volat po zřizování seznamů vlastitzrádců je absolutně neakceptovatelné chování, které je jednak o přes hubu, druhak možná i proti zákonu. Těžko si představit lepší způsob šíření nenávisti než výzva k vytváření seznamů nepřátel. Zvláště u nás, v zemi, která má historickou zkušenost jednak se seznamy Židů a antifašistů za Protektorátu, druhak se seznamy antisocialistických živlů za bolševika. My už v praxi ozkoušeli, kam vytváření takových seznamů vede, a já alespoň za sebe říkám, že nechci, aby zde něco takového vznikalo.

A to je to druhé, co ja na sobotní akci zaznamenání hodné. Na rozdíl ode mne požadavek na seznamy vlastizrádců návštěvníci demonstrace vítali. A to tak upřímně, že když se dala na mikrofon do zpěvu Olivie se svým hitem Evropo, dýchej, přidal se k ní celý Václavák a lidé masově pěli proti imigrantům debilní rádobyvlastenecký popěvek.

Nemohu se od chvíle, kdy jsem to viděl, zbavit vzpomínky na podobné záběry z Václavského náměstí, kde podobní „slušní Češi“ za Protektorátu ukázněně a svorně hajlovali. Demonstrace Czexit ukázala, že je tu podobného národního odpadu, který chce seznamy nepřátel, stejně jako za nacistů. Bleju, velebnosti.