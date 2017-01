Výstava v New Yorku ukazuje příběhy muslimů, jež za války zachraňovali Židy

V souvislosti s pátečním památným dnem obětí holokaustu, který si připomínají nejen Židé všude ve světě, se objevilo mnoho zpráv ohledně různých forem piety židovských obětí nacistického teroru. Jedna zpráva však vynikla nad ostatními: V New Yorku otevřeli malou vernisáž, která připomíná muslimy, jež nasadili za války svůj život, aby ochránili Židy před deportací.

Jedná se celkem o patnáct příběhů, které se ve spolupráci s Americkým židovským centrem podařilo zdokumentovat. Všechny příběhy mají jedno společné: popisují osudy muslimských rodin, které během nacistické nadvlády za 2. světové války v rozličných evropských zemích pomáhali svým sousedům a přátelům, Židům, kteří se doslova ze dne na den ocitli v ohrožení života. Příběhy dokreslují fotografie, ale také především zapsané vzpomínky přímých účastníků 2. světové války.

Tak třeba jeden z íránských diplomatů v Evropě neúnavně vystavoval víza židovským rodinám, kteří se díky němu pak dostali do bezpečí. Abdul Husajn Sardam zachránil zřejmě stovky rodin, přesná čísla známá nejsou. Díky němu vycestovalo a zachránilo se spoustu rodin, které čekal transport do některého z koncentračních táborů. Chalíd Abdul Wahab pomáhal rodinám přímo. Podařilo se mu schovat 24 Židů z Tuniska, kteří se ukrývali před nacisty. Kdyby se nacisté dozvěděli, že je ukrývá, zabili by jej i s rodinou.

Vernisáž výstavy přinesla i několik dojemných setkání. Jedno z nich se odehrálo mezi členy rodiny Pilkusových, kteří za 2. světové války žili ve své rodné Albánii. Když začala její okupace, ukryli židovskou dívku Johannu Neumannovou a její matku. Na páteční vernisáži se Johanna se svými zachránci znovu setkala.