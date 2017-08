Ojedinělá fotoreportáž: Německá sekta koupila opuštěnou vesnici v Bulharsku, žije bez elektřiny a mobilů

Bývalý devětapadesátiletý farmář Jürgen Hummes je muž s bílými vlasy, dlouhými vousy a s amuletem na krku. Tvrdí, že je léčitelem a šamanem a je v „přímém kontaktu s vnějším duchovním světem“. Každý den věnuje několik hodin meditaci a je vůdcem malé německé sekty. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, podobných skupin jsou i v Evropě tisíce. Jürgen ale společně s dalšími 13 dospělými a pěti dětmi žije v předtím opuštěné vesničce Odrintsi na jihu Bulharska u hranic s Řeckem. Členství v Evropské unii Němcům umožnilo bezproblémovou koupi zdejších osmi domů a pronájem 100 hektarů pozemků.

Německá skupina se do Odrintsi přistěhovala před dvěma roky a kromě domů a pozemků vlastní také mnoho nejrůznějších zvířat. Žije zde podobným způsobem jako lidi před staletími a s minimálním kontaktem s vnějším světem – bez elektřiny, bez mobilů, bez internetu.

Komunita tvrdí, že je soběstačná. „Nechceme mít nic společného se západním světem. Žijeme zde, kde se toho děje tak málo, v souznění s přírodou a soustředíme se hlavně na naši duchovní existenci,“ říká Jürgen, o jehož komunitě přinesl zajímavou fotoreportáž web katarské televize Al-Džazíra.

Sekta vznikla před 11 lety a například nemoci léčí pomocí meditace a bylin. Na počátku sídlila v jižním Německu, potom v západoafrickém Togu (to kdysi bývala i německá kolonie), kde její členové žili osm let. V roce 2015 se odstěhovali do jihovýchodního Bulharska.

Ve vesnici Odrintsi žijí dnes pouze dva její původní obyvatelé – čtyřiaosmdesátiletá důchodkyně Ruska Dimitrova a pastevec Vlado, který se stará o dva tucty svých ovcí. S novými sousedy se scházejí jen sporadicky. Vlado má jako jediný i klíče od zdevastovaného kostela, do kterého ale nikdo nechodí.

Ve vesnici se před půl rokem narodilo po mnoha letech i první dítě. Má ho se svým manželem Němka Anna (26). Holčička se jmenuje Nora a narodila se v Odrintsi bez jakékoli lékařské asistence. Možná je to ale nový začátek života v této předtím téměř opuštěné a zdevastované obci.

Zda ale vše ve vesnici funguje tak dokonale, jak tvrdí její němečtí obyvatelé, je otázkou. V roce 2015 se sem totiž přistěhovalo v rámci sekty 22 lidí, někteří ale odešli.

Pro usídlování podobných skupin je Bulharsko ideálním místem, protože kvůli těžkým ekonomickým podmínkám se země postupně vylidňuje. Chaskovská oblast, kde se vesnice s německou komunitou nachází, je toho zářným příkladem. V této části Bulharska žilo v roce 1985 kolem 335 tisíc obyvatel, dnes je jich už o 100 tisíc méně a lidé pořád ubývají. Jednak zde žije kolem 30 procent obyvatel starších šedesáti let a mladší obyvatelé utíkají za prací do měst nebo do západní Evropy.