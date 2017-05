Revoluce v Irsku pokračuje: Katolická země bude mít zřejmě prvního premiéra-gaye | Reflex.cz

Tím předsedou vlády by se měl stát ministr sociálních věcí Leo Varadkar (38), původem lékař, jehož otec pochází z Indie. Varadkar, který žije v otevřeném vztahu s doktorem Matthewem Barrettem, by mohl být do funkce Taoiseacha (čte se to týšach a je to oficiální titul premiéra Irska) zvolen zhruba za dva týdny.

Dosavadní premiér Enda Kenny totiž 17. května odstoupil z postu šéfa nejsilnější vládní strany Fine Gael. Bude se volit nový předseda, kterým by se podle všech předpokladů měl stát právě Varadkar. Ten by pak získal i post předsedy vlády. Mimochodem Kenny byl vůbec prvním zahraničním státníkem, který telefonoval Donaldu Trumpovi po jeho loňském zvolení americkým prezidentem a v březnu byl také s velkou slávou přijat i v Bílém domě ve Washingtonu.

Leo Varadkar v posledních letech vystřídal několik ministerských postů a je hodně populární zejména mezi mladými lidmi. Své letošní narozeniny v lednu například slavil v dublinském hipsterském baru Hacienda a vše prý připomínalo vše jiného, jen ne party vysoce postaveného politika.

Narodil se v hlavním městě Dublinu a vystudoval lékařství na prestižní Trinity College, která patří podle mnoha hodnocení mezi 150 nejlepších univerzit na světě. Varadkar 18. ledna 2015 v rozhovoru pro rádio RTÉ jako první člen nějaké irské vlády oznámil, že je gay. A vztah se svým partnerem Matthewem Barrettem nijak neskrývá, chodí spolu do společnosti či jezdí na dovolenou.

„Nejsem ani irsko-indický politik, nejsem ani politik-lékař a nejsem ani politik-gay. Je to sice všechno součást mé osoby, ale všechno jsou to jen části toho, kdo jsem,“ komentuje Varadkar svůj původ, zaměstnání a sexuální orientaci.

Je pravda, že většina Irů podobné věci moc neřeší. Chodí stále méně do kostelů, jsou velmi otevření a největší menšinou jsou zde dnes Poláci. Těch na ostrově žije v současnosti dokonce více, než obyvatel sousední Velké Británie.

Pokud se Leo Varadkar stane premiérem, nebude ale kvůli své sexuální orientaci na evropské scéně ničím novým. Lucemburským premiérem je Xavier Bettel, jehož manželem je architekt Gauthier Destenay. Gayem je i bývalý belgický předseda vlády Elio Di Rupo, který byl ve funkci v letech 2011 až 2014. Premiérkou Islandu pak byla v letech 2009-2013 lesba Jóhanna Sigurðardóttir.