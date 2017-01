Když astronaut fotí... Podívejte se na online zážitky astronauta z ISS

Francouzský astronaut a účastník mise Proxima, která jej v polovině prosince loňského roku vynesla až do vesmíru, se rozhodl své zážitky dokumentovat na fotoaparát. To, co zažil, je totiž zvlášť neobyčejné – se svými americkými kolegy je již třetí týden na kosmické stanici ISS, a má možnost odtamtud posílat snímky.