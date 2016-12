Policie po 20 letech zveřejnila fotografie z místa sebevraždy Kurta Cobaina

"Požádali mě, abych to ještě jednou prošetřil, protože se specializuji na staré kauzy a veřejnost to stále zajímá," řekl detektiv Mike Ciesynski pro KIRO-TV. Právě on považoval staré polaroidy za již nedostačující důkazy a rozhodl se proto vyvolat i filmy, které policie pořídila původně jen jako zálohu.

I přes mírně zelený nádech způsobený špatným skladováním byl detektiv s jejich kvalitou spokojen a policejní oddělení v Seattlu se nakonec rozhodlo pro jejich částečné zveřejnění.

"Souhlasil jsem s tím. Řekli jsme si, že lidem ukážeme, že se tam nic jiného ani stát nemohlo a ty fotky vyvolali," uvedl detektiv Ciesynski s tím, že jeho vyšetřování potvrzuje původní závěry policie. Tedy to, že Kurt Cobain spáchal sebevraždu. Ciesynski ale přesto pečlivě vybíral, které snímky veřejnosti ukáže.

"Co by lidé získali tím, že by viděli fotografie zkrvaveného Kurta Cobaina ležícího na zemi? Jak by tohle někomu pomohlo?" odmítl Ciesynski rázně možnost zveřejnění všech fotografií.