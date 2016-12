Učitel objevil poklad z doby Adolfa Hitlera. Desítky ukrytých aut v opuštěném dole

Lidé se podle všeho snažili auta schovat, aby jim je Němci nezabavili poté, co jejich zemi opanovali. Jenže válka netrvala několik měsíců, jak se někteří původně domnívali, ale několik let. Proč vozy zůstaly v dole až do dnešních dnů, není jasné.

V autech nebyly žádné věci, takže se jednalo podle všeho o plánovanou akci, jak je ukrýt.

Společně se současným majitelem se podařilo několik starých vozů prodat v aukci, ale většina bude muset podle odborníků zůstat tam, kde jsou, protože jsou vážně poškozena a manipulací by se v podstatě rozpadla.

Z místa by se ale mohlo stát malé muzeum.