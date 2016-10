Úplně první supermodelka: Betty Brosmer dobyla svět vosím pasem

Jedná se pravděpodobně o nejslavnější modelku, o níž jste nikdy neslyšeli. Ještě než dovršila 20 let, měla Betty na svém kontě více než 40 titulů z různých soutěží o královnu krásy. Není tedy divu, že během pár let se z ní stala hvězda světového významu. Byla tou nejlépe placenou pin-up girl a její figuru obdivoval v 50. letech minulého století snad úplně každý.

Byla považována za symbol americké krásy. Díky výjimečným mírám 96–46–91 si ji předcházela všechna vydavatelství. Údajně se objevila až v tisíci časopisů, a to včetně těch úplně nejprestižnějších. LIFE, Time, Fortune, Look. Ty všechny toužily po jejích snímcích. Betty Brosmer ale nebyla tuctovou kráskou z titulních stran magazínů. A právě její nevšední názory z ní v očích mnoha lidí udělaly tu úplně první supermodelku.

Všechny fotografy nejprve šokovala tím, že chtěla vlastnit práva ke snímkům, na nichž se objevila. V té době naprosto nevídaná věc a pravděpodobně nikomu jinému by neprošla. Jenže po Betty byla taková poptávka, že si to mohla dovolit. Následně vzbudila rozruch, když svolila k focení pro Playboy, ale před objektivem se odmítla svléknout. Vedení časopisu rozzuřila natolik, že jí dlouho vyhrožovalo žalobou pro porušení kontraktu. Betty to ale bylo jedno. Mladá modelka byla na vrcholu slávy a mohla si dělat, cokoliv chtěla.

Právě proto se všichni divili, když v roce 1961 zničehonic skoncovala s kariérou pin-up girl, a vzdala se tak života slavné modelky. Betty se ale už prostě rozhodla pro jinou cestu. Vzala si slavného kulturistu Joea Weidera a zasvětila svůj život propagaci zdravého životního stylu. I když jejich manželství původně nikdo nedával moc nadějí, Weiderovi spolu zůstali až do smrti Joea (†93) v roce 2013. A Betty i v současnosti pokračuje v propagaci cvičení a zdravého stravování prostřednictvím pravidelných sloupků.

Zdá se, že minimálně něco dělá určitě správně. Jak můžete totiž sami v galerii posoudit, na 78 let vypadá opravdu dobře.