Největší pedofilní stránka na dark webu byla rok tajně ovládaná policií. Porno tam dávali i vyšetřovatelé

Velká policejní operace skončila po roce tvrdým zásahem proti Childs Play, největšímu fóru na sdílení dětské pornografie na dark webu. Fórum mělo přes milion zaregistrovaných členů. Vyšetřovatelé drželi kontrolu nad stránkou téměř rok.



Po uzavření stránky policie zatkla stovky pedofilů po celém světě. Pro jejich dopadení však použila praktiky, které by byly ve většině států považovány za ilegální. Vyšetřovatelé například sdíleli i fotky násilí na dětech, aby ovládnutí stránky nebylo odhaleno.



Na fóru bylo přes 100 uživatelů, kteří aktivně produkovali a sdíleli dětskou pornografii každý den. Byla zde i speciální sekce pro vnitřní kruh uživatelů, kteří sdíleli fotografie a videa, na kterých byly děti nejenom zneužívány, ale i mučeny.

V tomto vnitřním kruhu uživatelů byli dva hlavní administrátoři stránky Childs Play s přezdívkami Warhead a Crazymonk. Skutečná identita těchto lidí teď byla odhalena a zveřejněna. Jedná se Benjamina Faulknera (26) z Kanady a Patricka Falteho (27) z amerického státu Tennessee.Tito dva se kromě jiného setkali v domě jiného uživatele sítě Childs Play v americké Virginii. Ten jim nabídl svou čtyřletou dceru ke znásilnění. Zločinci si to nahráli i na kameru. Za tento čin a za provozování Childs Play můžou oba pachatelé dostat doživotní trest vězení.Pro bezpečnost stránky navrhl Faulkner různá opatření. Každý měsíc na stránku posílal zprávu, na jejímž konci byl obrázek týraného dítěte. Pokud by tato zpráva „nedorazila“, znamenalo by to, že stránka byla infiltrována policií. Počítal totiž s tím, že vyšetřovatelé nemohou posílat na stránku fotku s dětskou pornografií. V tom se ale mýlil, protože podle australského práva to možné je, pokud to má vést k odhalení podobných pedofilů.

Vyšetřovatelé tak pod identitou administrátora Warhead poslali na web následující zprávu, ke které byl připojen i pornografický obrázek dítěte: „Doufám, že někteří z vás mohli dát speciální dárek maličkým ve vašem životě a mohli s nimi strávit nějaký čas. Je to skvělý čas v roce, kdy se s nimi můžete objímat u ohně a vytvořit si nějaké vzpomínky."



Policie dále poslala na stránku video, ve kterém je znásilněna osmiletá holčička. Toto video zaznamenalo 770 617 zobrazení.

Právě těmito akcemi však policie vyvolala velkou kontroverzi, protože překročila etickou a ve většině zemí i legální hranici vyšetřování. Policisté se ale obhajují tím, že v Austrálii žádný zákon neporušili, a také tvrdí, že jinak by se jim nepodařilo sesbírat důkazy pro zatčení stovek členů fóra po celém světě.