Bizarní pád vlády na Islandu: Otec premiéra podpořil odsouzeného pedofila, koalice se rozpadla

Pravděpodobně ještě nikde na světě se nestalo, aby vláda demokratické země padla po tak bizarním důvodu, který se v minulých dnech objevil na Islandu. Malá koaliční strana Björt framtíð (v překladu Zářná budoucnost) opustila kabinet, protože otec premiéra podpořil odsouzeného pedofila Hjaltiho Sigurjóna Haukssona, který 12 let sexuálně zneužíval svoji nezletilou nevlastní dceru a byl za to pravomocně odsouzen. Nové volby by se měly na Islandu podle předsedy vlády Bjarni Benediktssona uskutečnit v listopadu.