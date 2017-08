Desetiletá znásilněná dívka porodila zdravou holčičku, případ vzbudil velkou mediální bouři

S dívkou po znásilnění podle informací BBC pracovali psychologové. Aby nedošlo k porušení její psychiky, lékaři jí po dohodě s jejími rodiči sdělili, že má v břiše velký kámen, jenž roste a který nakonec budou muset odstranit, aby se zase uzdravila. Desetiletá matka, oběť znásilnění, tedy neví, že porodila zdravou holčičku. Dítě přišlo na svět včera císařským řezem, váží 2,5 kilogramu a narodilo se přesně v devět hodin a 22 minut. Novorozeně i mladá Indka jsou podle lékařů zcela v pořádku.

Těhotenství dívky bylo odhaleno až v polovině července, kdy ji její rodiče vzali do nemocnice. Dítě si totiž stěžovalo na bolest břicha, která stále neodeznívala.

Poté, co lékaři zjistili, že dívka byla znásilněna a že je těhotná, podali rodiče žádost obecnému soudu, aby dívce z výjimečných důvodů povolil potrat. Lékař, jenž dívku ošetřoval, ale uvedl, že v takto vysokém stadiu těhotenství už není možné potrat provést bez rizika poškození matčina zdraví.

V Indii existují v případech potratů ustanovení, která říkají, že pokud doktor neuvede, že matčino zdraví by porod mohlo významně poškodit, je potrat povolen jen do dvacátého týdne těhotenství. Toto ustanovení se vztahuje plošně na všechny ženy, zvláštní ustanovení v případech matek v nízkém věku či znásilnění neexistují. V zemi již proběhlo mnoho pokusů o to, legislativu změnit, zatím však nedošlo k žádné změně.

O osudu dítěte mladé dívky rozhodli její rodiče. Podle zpravodaje BBC se na dítě své dcery nechtěli ani podívat, dítě bylo rovnou dáno do ústavní péče a následně zařazeno k adopci. Podle BBC také uvedli, že je nenapadlo, že je jejich dcera těhotná. O tom, kdo dívku znásilnil a zda je dotyčný stíhán, znám či vyšetřován, média neuvádějí žádnou informaci. Dívka je nyní v nemocnici, kde bude na pozorování dalších sedm až 10 dní. Podle indického tisku je tohle případ vůbec nejmladší matky, jež v Indii porodila zdravé dítě.