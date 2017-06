Melania Trumpová si v roli první dámy začíná víc věřit a stěhuje se do Bílého domu | Reflex.cz

Pozornost médií si Trumpová získala především v květnu při první velké zahraniční návštěvě prezidenta Trumpa na Blízkém východě a v Evropě. Novináři se soustředili na komentování její garderóby a chladného vztahu s manželem, který tvrdě konstrastuje s vzájemně vřelým vystupováním manželů Obamových.

Melania však během návštěvy nejen vynesla kabát značky Dolce & Gabbana za v přepočtu více než milión korun a odmítla Trumpa chytit za ruku, ale poprvé se také zúčastnila několika akcí bez doprovodu prezidenta. A zatímco při příležitostech, kdy musí bývalá slovinská modelka pronášet projevy, je z ní stále cítit velká nejistota, při návštěvě římské školy působila velmi přirozeně a mile obdobně jako na záběrech ze setkání s papežem Františkem I.

Do Washingtonu se podle zdrojů blízkých Bílému domu přestěhuje Melania už během června, kdy jedenáctiletému Barronovi skončí v New Yorku školní rok. V souvislosti s přesunem do Bílého domu se předpokládá, že Melania brzy ohlásí hlavní téma, kterému se po dobu čtyř let bude jako první dáma věnovat.

Podle dosavadních náznaků to vypadá, že se zaměří na pomoc mladým dívkám a ženám obecně. Konkrétněji by pak mohlo jít o přístup ke vzdělávání. Doposud sklízela Melania na mezinárodním poli spíše posměch kvůli nedokonalé angličtině, vyumělkovanému vzhledu nebo domnělé hlouposti. Trumpovi oponenti k vyjádření opovržení nad kontroverzním prezidentem nezřídka využívají i jeho ženu. Odpor k přístupu zavánějícímu šikanou však doposud zazníval jen z mála stran, jestli vůbec z nějakých.

Nezdůrazňuje se, jak extrémně těžkou pozici by po odchodu sebejisté a charismatické Michelle Obamové měla kterákoliv první dáma. Nikdo také nebere ohled na fakt, že angličtina není Melaniiním rodným jazykem. Bez povšimnutí zůstávají i kvality, které patří k tradičním atributům úspěšných prvních dam, tedy loayalita, reprezentativní vystupování a charitativní činnost. Ve všech těchto ohledech má stávající první dáma zatím nakročeno k úspěchu. Až v těchto oblastech selže, může být kritizována, otírat se však o jakoukoliv ženu kvůli slabostem a chybám jejího muže je slabošské.