Průlom ve sportu: Švédský fotbalový klub zakázal svým hráčům na hřišti simulovat

I lidi, kteří nerozumí fotbalu, se často podivují nad tím, co někteří hráči při zápasech předvádějí – teatrálně se svíjejí na trávníku, padají, předstírají obrovskou bolest, aby za několik sekund běhali jako Usain Bolt. Prostě simulují. Švédský klub Östers IF se proto senzačně rozhodl jít proti proudu – bude své hráče trest, když se budou chovat tímto nesportovním způsobem.

Obrovskou diskusi ve sportovním světě vyvolal v případě simulování zápas Ligy mistru Barcelona – PSG Paříž, kdy domácí hráči předvedli divadelní představení, které se vidí jen málokdy. Simulovali, jako kdyby za to měli získat Oscary. Nakonec jim to přineslo vytoužené vítězství, ale i kritiku. Jenže podobné jednání patří do výbavy současných fotbalistů, včetně mnoha českých.

Funkcionáři švédského druholigového klubu Östers IF se rozhodli jít proti proudu a před nesportovním chováním vlastních hráčů nebudou jako jinde zavírat oči, ale budou ho trestat. V kodexu klubu se nově píše i o tom, že pokud budou jeho hráči záměrně simulovat, pozastaví jim činnost.

„Nechceme mít hráče-podvodníky, podle toho je budeme vybírat. Nechceme někoho jako je Luis Suárez (to je hráč Barcelony, který je považován za jednoho z největší simulantů současného fotbalu – pozn. autora). Nebude tolerovat nesportovní chování,“ řekl funkcionář klubu Johan Lindberg.

Zajímavé je, že rozhodnutí se podle švédské verze webu The Local bojí i někteří hráči Östers. Tvrdí, že ne vždy se dá přesně posoudit, zda skutečně simulovali. Jenže představitelé klubu na svém postoji trvají a budou prý v případě potřeby reagovat až na základě podrobného studia videozáznamů po zápasech. Cílem má být především výchova mladých fotbalistů.

Celosvětovým problémem ale je, že simulování se učí někdy hráči dokonce v rámci taktické přípravy. Všichni vědí, že se to divákům nelíbí, ale toleruje se to. Mnoha fotbalistům dokonce ani nevadí, že veřejnost je pak považuje za podvodníky.