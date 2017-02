Ikea vydala v Izraeli katalog jen pro muže, ženy vyřadila schválně. Čelí za to velké kritice

Známá společnost Ikea čelí tvrdé kritice poté, co jeden z jejich speciálních katalogů, který byl vydán v Izraeli pro konzervativní židovskou komunitu „charedim“, představuje na fotografiích pouze muže a chlapce. Programová absence žen nezůstala bez vášnivé odezvy a vedení společnosti ve Švédsku teď tvrdí, že brožurka „neodpovídá hodnotám firmy“. Jenže něco podobného už udělala v roce 2012 v Saúdské Arábii.

Na nový katalog upozornil po kritice na sociálních sítích vlivný izraelský deník The Jerusalem Post. Napsal, že „na rozdíl od standardní brožury společnosti Ikea zde nenajde žádné dcery, sestry, nebo matky, které doprovázejí otce a syny“. Jak je to ale možné?

Katalog byl vydán pro židovskou komunitu charedim, která představuje nejkonzervativnější směr judaismu. Přestože na rozdíl od minulosti už její členové používají auta, mobily či internet, tak role mužů a žen zůstávají přesně rozděleny. Muž živí rodinu a stará se o její duchovní blaho, ženy pečují o domácnost a děti. Izraelská pobočka Ikey z toho usoudila, že marketingově by proto bylo dobré obrátit se pouze na mužské zákazníky. Jenže to se v jiných komunitách podle očekávání nesetkalo s příznivou reakcí. Vydání brožurky také provází otevřený výsměch.

Globální vedení firmy proto začalo vydání vlastního katalogu také kritizovat. „Místní brožura z Izraele nepředstavuje naše hodnoty a to, co Ikea znamená,“ řekl webu The Local mluvčí firmy Jakob Holmström. Jenže ne všichni tomu věří, protože stejný problém se už objevil na podzim roku 2012. Tehdy se netýkal židovské ortodoxní komunity, ale fundamentalistických muslimů v Saúdské Arábii. Tam prostě z fotografií v katalogu ženy Ikea nechala vymazat a dokonce u toho publikovala snímky, které tiskla i doma ve Švédsku. Jen bez žen a dívek. Nakonec se musela za svůj postup omluvit. Je proto s podivem, že podobnou chybu znovu opakuje na jiném místě.

Ikea se za katalog pro konzervativní Židy rychle omluvila a slíbila, že příště vydá takový propagační materiál, který sice bude respektovat zvyky komunity charedim, ale současně bude reprezentovat i její celosvětově propagované hodnoty.